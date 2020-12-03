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Ekonomi Yazın iyi bir sınav veren turizm sektörü kışa hazırlanıyor
Ekonomi

Yazın iyi bir sınav veren turizm sektörü kışa hazırlanıyor

Yaz döneminde gelirlerine gelir ekleyen turizm sektörü, kış sezonunu için de umutlu.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 17:22:00 -
Yazın iyi bir sınav veren turizm sektörü kışa hazırlanıyor

Pandemiye karşı gerekli her önlemi alan ve müşteri adedini devamlı arttıran sektör temsilcileri, kayak merkezlerinin Avrupalı turistlerle dolacağına işaret ediyorlar.

Turlar yakında başlayacak

Seyahat acentelerinin yetkilileri, defaatle “Erciyes ve Palandöken gibi merkezlere ilgi yoğun. Rusya’dan, Ukrayna’dan ve Polonya’dan charter uçuş planlaması yapan operatörlerimiz bulunuyor. Uludağ, Kartepe ve Kartalkaya’ya da ilgi artıyor” diyorlar. Aynı yetkililer, pandemi tehdidinin önüne geçildiği takdirde 18 Aralık’ta başlayacak olan turların 31 Mart’a kadar devam edeceğine dikkat çekerek, şu görüşleri paylaşıyorlar:

Uludağ ön planda

“Kayak merkezlerimizden Uludağ, Ukrayna ve Rusya’dan da talep görüyor. Bu merkezimizde geçen yıl 350 bin geceleme gerçekleşti. 2020’de toplam bir milyon 122 bin kişi tarafından ziyaret edilen Uludağ’a yönelik rezervasyon talepleri bu yıl da iyi seyrediyor. Palandöken de Ukrayna Rusya ve Polonya’dan gelen taleplerle kış dönemi için şu anda sezonda yüzde 80 doluluk gösteriyor. Tahminlere göre 27 Aralık itibarıyla Rusya’dan bölgeye haftada iki sefer düzenlenecek.

Charter seferler düzenlenecek

Geçen yıl 2 milyon 250 bin kişi Erciyes’i ziyaret etti. Bu kış döneminde bölgeye Ukrayna, Rusya, Polonya pazarlarından charter seferler düzenlenecek. 18 Aralık’ta başlayacak olan seferler 15 Mart’a kadar devam edecek. Erciyes’e haftada 6 charter sefer bekleniyor.

Kartalkaya dikkat çekiyor

Kartalkaya’ya da yurt dışından talep iyi seviyede bulunuyor. Genel satışların da iyi olduğu bilgisine sahibiz. Geçen kış döneminde yüzde 80 doluluk ortalamasına ulaşan Kartalkaya’da dolulukların bu yıl da benzer seviyelerde olması hedefleniyor. Kartepe, geçen sene bir milyona yakın ziyaretçi ağırladı. 2020 için ise pandemiyle ilgili yeni ve ilave kısıtlamalar olmazsa yine geçen seneki rakamın yakalanacağı öngörülüyor.”

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