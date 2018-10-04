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Yazın dışarı, kışın içeri...

Fesleğen yıllık ömürlü bilinir. Oysa hiç de öyle değil; özenle bakılırsa bir bonzai edasıyla 5 yıl kadar yaşayabilen bir fidan haline gelebiliyor. Hem günü gününe taze yapraklarından yararlanıyorsunuz, hem de evinizi mis kokulu bir güzellik süslüyor.

04 Ekim 2018 Perşembe 12:34
Yazın dışarı, kışın içeri...


Nefis kokulu fesleğen, C vitamini, kalsiyum, magnezyum, potasyum ve demir açısından oldukça zengin besleyici bir gıda..

Yakın arkadaşları nane, reyhan gibi emeklere lezzet katan fesleğen, sağlığımız için lezzetinden ötede işlev sahibi. Hele kalbi, şekeri olanlara.. Fesleğen ödemlere, DNA hasarına iyi geliyor. Stresle savaşan fesleğen, ayrıca kan şekerinin düzenlenmesine de yardımcı oluyor.

Fesleğen, aroma artırıcı olarak bilinmesine rağmen, birçok hastalıkla savaşta da önemli rolü olan bir bitkidir; anti-inflamatuar (iltihap), antibakteriyel ve anti-stres özellikleri bulunur.

İçerdiği yüksek antioksidan yağlar, K vitamini, kalsiyum ve besin değeri açısından çok zengin olan fesleğen; hakkımızdaki genetik bilginin depolanmasını; yani DNA’mızı koruyan bir özelliğe sahip.

DNA; diğer deyişle herkese kendisine özel olarak bahşedilmiş Rabbanî bir kimlik özelliği taşıyan kromozomlar, hücre içinde genetik değişimlere uğrayabiliyor. Bu durum kanserin büyümesine bağlı DNA mutasyonlarına veya serbest radikallerin aktivasyonuna yol açabilmekte. İşte bu noktada fesleyen koruyucu olarak “Ben buradayım!” diyor.

Ayrıcai, fesleğen, reyhan ve nane benzeri yapraklarda beta-kariyofilen maddesi var. Beta-kariyofilen de; eklem ve bağırsak iltihaplanması, her türlü bağırsak hastalığının tedavisinde etkili bir madde.

Gerçekten fesleğen akıllara durgunluk vermekte: Onda bulunan ve suda çözünen flavonoidler radyasyona karşı koruma sağlıyor.

Dahası, Journal Physicology ve Biochemistry dergisinde yayınlanan araştırmaya göre; fesleğenin, patojen bakterilerin büyümesini engellediği görüldü. Akciğer enfeksiyonları ile ilişkili bakterilerin büyümesini kısıtladığı anlaşıldı.

Malezya'da bulunan University Science of Malasia'da fareler üzerine yapılan bir çalışmada ise, fesleğenin ödeme karşı etkili olduğu kanıtlandı.

Kansere, kolesterole karşı

Hayvanlar üzerinde yapılan deneyler sonucu fesleğenin, akciğer ve kolon kanserlerinde tümör erimesini sağladığı ve immün yetmezliğini ortadan kaldırdığı da biliniyor.

Yüksek antioksidan içeren fesleğen, kalp sağlığı üzerinde de etkili.

Yapılan araştırmalar; fesleğen yaprağı ektresinin yüksek kolesterolü düşürdüğünü gösteriyor. Bu bitki ayrıca yüksek total kolesterol ve LDL kolesterol gelişimini engellemekte.

Fesleğen yağının bağırsak kurt ve larvalarını öldürücü özelliği olduğu düşünülmektedir. Bunun haricinde yapılan çalışmalar sonunda fesleğenin antimikrobiyal etkileri olduğu da görülmüştür. Uçucu yağın içeriğinde %85 oranında bulunan östragolün, farelerde karaciğer karsinomunu tetiklediği görülmüştür.

● Fesleğen mide spazmlarını gidermek,

● Bazı böbrek hastalıklarının tedavisine yardımcı olmak,

● Doğumdan önce ve sonra kan dolaşımını düzenlemek,

● Yılan ve böcek ısırıklarınının tedavisinde,

● İştahı arttırmak için,

● Sindirim sistemindeki gaz birikimini gidermek ve sindirim sistemini rahatlatmak amacıyla,

● İdrar söktürmek için

● Emziren kadınlarda sütü arttırıcı olarak,

● Ağız ve boğazda antiseptik görevi yapması için,

● Nezle tedavisinde,

● Burun içini parazitlerin istila etmesiyle oluşan burun yolu enfeksiyonlarında kullanılmakta,

● Bağırsak parazitlerini düşürmek maksadıyla yenilmektedir.

 

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 12:34
  1. fesleğen
  2. fesleğenin faydaları

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