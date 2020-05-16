Yazılımdaki iddiamızda yalnız değiliz

İstihdamı artırarak ekonomiye güç katan yazılım sektörü, ihracat başarısıyla da ön plana çıkıyor. Bu başarıda hükümet tarafından açılan eğitim programlarının yanı sıra üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve mobil operatörlerce hayata geçirilen projelerin de payı büyük.

Binlerce ailenin ekmek yediği yazılım sektörü, istihdama olumlu katkı yapıyor. Girişimci adedini önemli oranda arttıran sektör, ihracatta da atağa kalkmış durumda. Nitekim 1 milyar doları aşan ihracatın Avrupa ülkelerinden ve Kanada’dan gelen siparişlerle 2021 ya da 2022’de 2 milyar dolara varacağı tahmin ediliyor.

Yerlileşme çalışmaları sürüyor

Şu sıralar yerlileşme hamleleriyle dikkat çeken yazılım sektörü, gerek hükümetin attığı adımlar gerekse üniversitelerin, sivil toplum örgütlerinin (STÖ) ve mobil operatörlerinin imza attıkları projeler sayesinde atılım yaptı.

Bu adımlar ve projeler şöyle:

Başvurular art arda

l Hükümetin Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) geçen istihdam programlarından ‘1 Milyon Yazılımcı’ için müracaatlar başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuna açıkladığı ve gençleri yararlanmaya davet ettiği programa yoğun ilgi var.

Online eğitim veriliyor

l Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından devreye alınan; 2020-2023 döneminde 1 milyon yazılımcı yetiştirilmesini öngören program çerçevesinde eğitimler, sanal ortamdan verilecek. 13 başlıkta 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitim videosuyla yazılım üretim yöntemleri anlatılacak. Ayrıca algoritma, büyük veri ve oyun programlama metotları öğretilecek.

Girişimcilere yenileri eklenecek

l Lise, ön lisans ve lisans mezunlarına hitap eden ‘1 Milyon Yazılımcı’yla istihdamın artırılması; girişimlere yenilerinin eklenmesi amaçlanıyor. Bakan Berat Albayrak da geçtiğimiz günlerde bu amaca vurgu yapmış ve “Bu tarihi adımımız sayesinde yazılım sektörünün nitelikli eleman ihtiyacı karşılanacak. Gençlerimiz, daha verimli ve üretken hale gelecek. Ülkemiz de bu alanda yetkinleşecek” demişti.

Operatörler de aktif

l Hükümet gibi mobil operatörler de yazılımcı adedini artırmak için hummalı bir çalışma yürütüyorlar. Turkcell, ‘Geleceği Yazanlar’ projesiyle gençlere umut oluyor. Proje kapsamında yazılımcı adaylarına bin 600 sayfa doküman okutuluyor. Ek olarak eğitim videoları izlettiriliyor. Akabinde inovatif çalışmalar tanıtılıyor, yatırımcılarla buluşturuluyor. Türk Telekom ‘Start’ programıyla takdir topluyor. Zira program gençlerin yazılım üretmelerine ve inovatif ürünlerini sergilemelerine imkân tanıyor. Vodafone’un ‘Yarını Kodlayanlar’ projesine övgü yağıyor. Proje çerçevesinde 2016’dan bu yana Türkiye’nin dört bir yanında 7-14 yaş grubu çocuklara yönelik kodlama eğitimi veriliyor.

Üniversitelerde yüksek eğitim

l Üniversiteler, yazılım ve kodlama eğitiminde aktifler. 21 vakıf ve 5 devlet üniversitesi yazılım mühendisi yetiştiriyorlar. Altınbaş Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstinye Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi mühendis adaylarınca tercih edilen eğitim kurumlarının başında bulunuyor.

İlaveten İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi belli periyotlarla kurslar açarak gençleri yazılım konusunda yetkin kılıyorlar.

STK’lar ön plânda

l STK’lar da gençleri yazılımcı yapmakta, girişimcilik ekosistemini büyütmekte kararlılar. Örneğin 60’ı aşkın şirketin, 50’den fazla üniversite ve sektör temsilcisini bünyesinde barındıran Türkiye Açık Kaynak Platformu, Açık Seminerler Programı’na start verdi. İki bine yakın katılımcının kayıt yaptırdığı programla Türkiye’nin yazılım niceliğinin ve niteliğinin artırılması hedefleniyor.