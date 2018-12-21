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"Yazılımcı, Silikon Vadisi'nde yıllık 250-400 bin dolarla işe başlıyor"

Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli:- "Yazılımcı, Silikon Vadisi'nde yıllık 250 bin dolar maaşla işe başlıyor. Bu 400 bin dolara kadar ulaşıyor"- "Türkiye'de zehir gibi bir gençlik var. Eğitimli bir gençlik var. Eğitimle büyümek isteyen bir gençlik var. Bence Türkiye'nin bunu kullanması lazım"

21 Aralık 2018 Cuma 12:59
"Yazılımcı, Silikon Vadisi'nde yıllık 250-400 bin dolarla işe başlıyor"

İSTANBUL (AA) - Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli, "Yazılımcı, Silikon Vadisi'nde yıllık 250 bin dolar maaşla işe başlıyor. Bu 400 bin dolara kadar ulaşıyor." dedi.

Endeavor Türkiye’nin İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen, İstanbul Valiliği ve Bahçeşehir Üniversitesi ortaklığında, P&G Türkiye iş birliği ile Türkiye'de bir ilki hayata geçirdiği ScaleUp Hızlandırma Programı'nın tanıtımı İstanbul'da yapıldı.

Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Kurttepeli, tanıtımda yaptığı konuşmada, ScaleUp projesinde en büyük amaçlarının network ile beraber büyüme, yurt dışına açılma ve bu tecrübelerinin aktarıldığı bir dünya yaratmak olduğunu söyledi.

Kurttepeli, yurt dışına açılmanın artık bir lüks olmadığını, mecburiyet haline geldiğini, bunu yapan çok iyi firmalar bulunduğunu ifade etti.

Kurttepeli, "Örneğin, yazılımcı, Silikon Vadisi'nde yıllık 250 bin dolar maaşla işe başlıyor. Bu 400 bin dolara kadar ulaşıyor. Türkiye'de zehir gibi bir gençlik var. Eğitimli bir gençlik var. Eğitimle büyümek isteyen bir gençlik var. Bence Türkiye'nin bunu kullanması lazım." diye konuştu.

P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu da P&G'nin start-up olarak kurulduğunu, zaman içinde doğru şeyler yaptığı için hala ayakta olduğunu belirterek, bugün P&G ürünlerinin 180 ülkede satıldığını anlattı.

Turnaoğlu, kendilerini 181 yıldır ayakta tutan şeylerin öncellikle inovasyon, yenilikçilik ve araştırma güçleri olduğunu vurguladı.


- "Yerel ligde oynayan futbolcuları keşfediyoruz"


Bahçesehir Üniversitesi Kuluçka Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Tuzcuoğlu ise üniversitenin; girişim konusunda önemli etkinlikler yaptığını ve kuluçka merkezi bulunduğunu, girişimcilik anlamında da sadece üniversite öğrencileri ile değil, ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilerle de etkileşim içerisinde bulunduğunu ifade etti.

Tuzcuoğlu, "Bahçeşehir Üniversitesi'nin büyük bir öğrenci ağı var. Örnek verecek olursak, biz üniversite olarak yerel ligde oynayan futbolcuları keşfediyoruz. Birinci ligde oynaması için Endeavor gibi organizasyonlara teslim ediyoruz. Onlar da Barcelona'da oynamasını sağlıyor." diye konuştu.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 12:59
  1. Endeavor Türkiye
  2. İstanbul Kalkınma Ajansı
  3. Silikon Vadisi

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