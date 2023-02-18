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Ekonomi Yazılım geliştirme danışmanlığı hizmeti alınacak
Ekonomi

Yazılım geliştirme danışmanlığı hizmeti alınacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Yazılım geliştirme danışmanlığı hizmeti alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 15:18:00 -
Yazılım geliştirme danışmanlığı hizmeti alınacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İlan edilen kadrolara başvuracak adayların; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türk Kızılay’ı tarafından uygulanan, AB Mali İmkânı (FRiT) kapsamında finanse edilen ve Dünya Bankası işbirliğinde yürütülen İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi kapsamında, İŞKUR Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde Ankara’da görevlendirilmek üzere, Yazılım Geliştirme Danışmanlığı hizmeti (1 kişi) alımı yapılacaktır.

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