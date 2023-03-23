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Siyaset Yazıklar olsun size! Saadetliler Ayasofya yorumlarına inatla devam ediyorlar
Siyaset

Yazıklar olsun size! Saadetliler Ayasofya yorumlarına inatla devam ediyorlar

Yeniakit Publisher
2023-03-23 20:13:00 - 2023-03-23 20:34:27
Yazıklar olsun size! Saadetliler Ayasofya yorumlarına inatla devam ediyorlar

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Ayasofya Camisi'ne ilişkin akıllara zarar yorumlarını inatla sürdüren Saadet Partililere tepki yağdı.

 Yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Ayasofya Camisi'ne ilişkin akıllara zarar bir mesaj paylaşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Müslümanlarla alay eder gibi ifadeler kullandı.

Twitter hesabından mesaj paylaşan Karamollaoğlu, "Ayasofya fethin sembolüyse Fatih’in sembolü de adalettir. İktidara geldiğimizde Ayasofya gerçek manada açılmış olacak. Kendi ruhuna kavuşacaktır." dedi.

Karamollaoğlu gelen tepkileri Davutoğlu'nun Karar gazetesinde yumuşatmaya çalıştı.

CHP'lilerin Ayasofya'ya ilişkin hazımsızlığına ilk "ama" ile karşılık veren Karamollaoğlu, "Ne Kılıçdaroğlu ne de başkası Ayasofya’yı cami olmaktan çıkaramaz. Ama bazı bölümleri turistlere açılabilir." dedi.
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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya da çirkin tutumlarını inatla sürdürerek, "Erdoğan, koltuk için Ayasofya’yı 20 yıl müze olarak tuttu." ifadelerini kullandı.

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