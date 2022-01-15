Yazıklar olsun size! Müslümana zulme Müslüman desteği

Münübe Yılmaz

Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi, Çin’in Uygur Müslümanlarına yönelik zulmüyle ilgili akıl almaz bir çıkış yaptı. Çin Dışişleri Bakanlığı, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayef Falah Al-Hajraf’ın, bu hafta Çin'de Çin Komünist Partisi yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde, “Pekin yönetiminin Tayvan, Sincan ve insan haklarıyla ilgili konulardaki meşru tutumlarına güçlü desteğimizi ilan ediyoruz” dediğini açıkladı.

Uygur zulmü “iç mesele”ymiş

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, KİK Genel Sekreteri’nin, Pekin hükümetinin Uygur Müslümanlarına yönelik zulmü için “iç mesele” ifadesini kullandığını da belirtti.

Çin, KİK monarşilerine destek sözü verdi

Merkezi Riyad'da bulunan KİK, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşuyor. Suudi medyasına yansıyan haberlere göre, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayef Falah Al-Hajraf’ın Çin ziyareti, KİK üyeleri ile Pekin arasındaki ekonomik ve güvenlik ilişkilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Analistler, ticari ve ekonomik bağları geliştirmenin yanı sıra, Çin'in Orta Doğu'daki anlaşmazlıkları ve çatışmaları çözmede KİK monarşilerine destek sözü verdiğini söylerken, Newlines Enstitüsü kıdemli analisti Nicholas Heras, “Çin, güçlü ve stratejik bir aktör olarak Orta Doğu'ya yavaş ama istikrarlı bir şekilde ilerliyor” diyor.