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Gündem Yazıklar olsun! Sırf AK Parti'ye zarar vermek için tonlarca soğanı döktüler
Gündem

Yazıklar olsun! Sırf AK Parti'ye zarar vermek için tonlarca soğanı döktüler

Yeniakit Publisher
2023-04-09 09:38:00 - 2023-04-09 10:27:42

Seçimlere kısa bir süre kala en çok kullanılan ve uygun fiyatıyla bilinen soğan fiyatları, markette ve pazarda bir anda 30 liraya kadar yükseldi. Muhalefetin de soğan üzerinden politik söylem geliştirmesi şüpheleri artırırken gündemi sarsan görüntüler ortaya çıktı.

Dar gelirli vatandaşlar mevcut duruma tepki gösterirken, tüccar görünümlü bazı provokatörlerce boş alanlara dökülmüş halde bulunan tonlarca soğan kameralara yansıdı.


VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ! ALLAH'IN İZNİYLE AK PARTİ YÜZDE 55-60 ALACAK

Yol kenarına dökülmüş tonlarca soğan olduğunu gören vatandaşlar duruma çıkıştı.
Dökülen soğanları kayıt altına alan vatandaşlar yapılanın seçimler öncesi hükümeti zor duruma düşürmek olduğunu ifade etti.

Soğanları eliyle gösteren bir vatandaş şöyle konuştu:
"Şu çuvallara bakın sapasağlam, İstanbul’da kilosunu 30 liradan satıyorlar. AK Parti’yi başarısız göstermek için kamyon kamyon soğanı dökmüşler. Münafıklar, şerefsizler bu soğanları buralarda heder etmişler. Yazıklar olsun. Bunlar ne yaparsa yapsınlar Allah’ın izniyle AK Parti yüzde 55-60 alacak."

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Yorumlar

Millet Geliyor

AKP THE END ))))

Yüksel

Vallahi BenAKP lim a.a bu suç AKP nin hala bu işi çözemediler yıllardır bir hal yasası cikacak hani bu konuda AKP YE yazıklar olsun
TÜM YORUMLARA GİT ( 17 )
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