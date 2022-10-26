Yazıklar olsun sana! Ali Babacan'dan skandal Fincancı mesajı
Terör sevici Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınması Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı da rahatsız etti.
Yeni Akit//Ankara
Terör sempatizanlığı yapan ve şerefli Türk askerini yıpratmaya yönelik açıklamalarda bulunan Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınması Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı da rahatsız etti.
Babacan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Türkiye’nin itibarı Şebnem Korur Fincancı’nın bir konuşmasıyla zedelenmez. Fakat siyasetçilerin verdiği talimatla hareket eden yargının verdiği zararın telafisi imkansız. Fikirlerin doğruluğunu yanlışlığını, özgür tartışma ortamlarında konuşabiliriz. Yargı sopası altında değil” dedi.