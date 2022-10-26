  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yazıklar olsun sana! Ali Babacan'dan skandal Fincancı mesajı
Gündem

Yazıklar olsun sana! Ali Babacan'dan skandal Fincancı mesajı

Terör sevici Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınması Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı da rahatsız etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 14:53:00 -
Yazıklar olsun sana! Ali Babacan'dan skandal Fincancı mesajı

Yeni Akit//Ankara 

Terör sempatizanlığı yapan ve şerefli Türk askerini yıpratmaya yönelik açıklamalarda bulunan Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınması Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı da rahatsız etti.

Babacan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Türkiye’nin itibarı Şebnem Korur Fincancı’nın bir konuşmasıyla zedelenmez. Fakat siyasetçilerin verdiği talimatla hareket eden yargının verdiği zararın telafisi imkansız. Fikirlerin doğruluğunu yanlışlığını, özgür tartışma ortamlarında konuşabiliriz. Yargı sopası altında değil” dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23