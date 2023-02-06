Yazıklar olsun! Deprem sonrası 'çimento' hisselerine koştular!

Kahramanmaraş depreminin ardından günün ilk saatlerinden itibaren çimento hisselerinden yüksek miktarda alışlar yapılması "fırsatçılık" olarak değerlendirilirken sosyal medyadan tepki yağdı. Borsa İstanbul'da en çok yükselen şirketler arasında, çimento şirketlerindeki yükseliş dikkat çekti.

"Biz ne zaman bu kadar kötü olduk"

Bir vatandaş, söz konusu hisselere ilişkin verileri İnstagram hesabından paylaşırken "biz ne zaman bu kadar kötü olduk" mesajını paylaştı.

BORSA İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Borsa İstanbul taradından yapılan açıklamada, "6.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle deprem bölgesinde bulunan aşağıda belirtilen ortaklık paylarına ait işlem sıralarının, şirketlerin depremden ne şekilde etkilendiklerine ilişkin KAP'ta özel durum açıklaması yapılıncaya kadar durdurulmasına karar verilmiştir” denildi.

Şirketlerin isimleri:

SASA Polyester Sanayi (SASA.E) (Pay, vadeli işlem sözleşmeleri ve varantlar)

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri (BOSSA.E)

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret (BLCYT.E)

Sanko Pazarlama İthalat İhracat (SANKO.E)

Hatay Tekstil İşletmeleri (HATEK.E)

İskenderun Demir Çelik (ISDMR.E)

Arsan Tekstil ve Sanayi (ARSAN.E)

Rubenis Tekstil (RUBNS.E)

AÇIĞA SATIŞ YASAĞI

Öte yandan Borsa İstanbul açığa satış işlemlerini geçici olarak durdurduğunu duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Borsa İstanbul A.Ş pay piyasalarında 06.02.2023 tarihinden itibaren geçici olarak açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verildi.

Açıklamada, yatırımcılar tarafından satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulanmasına, mülkiyetinde payı bulunan yatırımcıların, söz konusu kıymetlerin satışını sadece ilgili kıymetlerin bulunduğu yatırım kuruluşları üzerinden yapabilmesine karar verildiği belirtildi.

Kaynak:Time Türk