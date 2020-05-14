'Yazıklar olsun' dedi! Metin Feyzioğlu'ndan çarpıcı gönderme
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Van'da Vefa Destek Grubu'na yapılan alçak saldırıyla ilgili paylaştığı mesajda, "teröristleri hoş gören herkese, her yapıya 'yazıklar olsun" dedi.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Van'da Vefa Destek Grubu'na terör örgütü PKK tarafından yapılan alçak saldırıya ilişkin paylaştığı mesajda, teröristleri hoş gören herkese, her yapıya tepki gösterdi.
Feyzioğlu, açıklamasında şunları kaydetti:
"Halkımıza ihtiyaçlarını yetiştiren fedakar Vefa ekibine Van'da hain saldırı. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Teröristlere lanet olsun. Onları hoş gören herkese, her yapıya yazıklar olsun. #Vefasosyaldestekgrubu"