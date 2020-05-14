  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

'Yazıklar olsun' dedi! Metin Feyzioğlu'ndan çarpıcı gönderme

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Van'da Vefa Destek Grubu'na yapılan alçak saldırıyla ilgili paylaştığı mesajda, "teröristleri hoş gören herkese, her yapıya 'yazıklar olsun" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 20:01:00 -
'Yazıklar olsun' dedi! Metin Feyzioğlu'ndan çarpıcı gönderme

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Van'da Vefa Destek Grubu'na terör örgütü PKK tarafından yapılan alçak saldırıya ilişkin paylaştığı mesajda, teröristleri hoş gören herkese, her yapıya tepki gösterdi.

Feyzioğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Halkımıza ihtiyaçlarını yetiştiren fedakar Vefa ekibine Van'da hain saldırı. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Teröristlere lanet olsun. Onları hoş gören herkese, her yapıya yazıklar olsun. #Vefasosyaldestekgrubu"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı