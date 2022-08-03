  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Uzmanlardan aşı uyarısı: Covid vakalarında artış var! Bağışıklığımız bizi korumaya yetmeyebilir

Altın için İslam Memiş'ten son tahmin: O tarihte çarşı pazar karışacak

Motorin yerine ilk kez kullandılar! Geleceği petrolü için tarihi adım

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden şehir hastanesine destek yerine köstek!

Koç'un damadının serüveni! 2008'de İsveç'teki Silkroad Enstitüsü raporunda ne yazıyordu?

İnce'den Erdoğan'a büyük destek: Az bile yapıyor

Abdullah Gül ne yapmak istiyor? 2011 yılına kadarki FETÖ’cüler dönerse Türkiye uçar mı?

İstanbul'da "idamlıklara" operasyon: 2 bin 665 kişi enselendi

Metin Külünk ÖSYM'den sonra o kurumu işaret etti: Orada köklü bir temizlik şart

Çin çıldırdı! Savaş gemileri ve uçakları harekete geçti
Spor Yazık! Yana yana kendine kulüp arıyor...
Spor

Yazık! Yana yana kendine kulüp arıyor...

Trabzonspor'da uzun yıllar forma giymesinin ardından Bordo-Mavili kulüpten olaylı şekilde ayrılan Nijeryalı oyuncu Nwakaeme henüz bir takım ile anlaşabilmiş değil. İsmi Galatasaray, Hull City ve birçok kulüp ile anılan 33 yaşındaki oyuncu için bu kez İspanya'dan flaş bir talip çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 17:27:00 -
Yazık! Yana yana kendine kulüp arıyor...

Trabzonspor'da uzun yıllar forma giymesinin ardından Bordo-Mavili kulüpten olaylı şekilde ayrılan Nijeryalı oyuncu Nwakaeme henüz bir takım ile anlaşabilmiş değil. İsmi Galatasaray, Hull City ve birçok kulüp ile anılan 33 yaşındaki oyuncu için bu kez İspanya'dan flaş bir talip çıktı.

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un yeni sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyerek takımdan ayrılan ve henüz herhangi bir takımla anlaşamayan Nwakaeme kulüp arıyor. Galatasaray dahil birçok ekiple ismi anılan tecrübeli futbolcu için İspanya'dan beklenmedik bir kulüp devreye girdi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI!
61 saatte yer alan habere göre; 33 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, La Liga ekiplerinden Real Valladolid CF, ile görüşmelere başladı.

Daha önce Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile imza aşamasından dönen Nijeryalı oyuncu, Nwakaeme’nin kariyeri için kısa süre içerisinde net bir karar vermesi bekleniyor.

Bordo-mavili formayla 144 maça çıkan tecrübeli oyuncu 47 gol ve 73 asist kaydederken, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra "Sevgili Trabzonspor taraftarları; Beni, sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Böylece ayrılan benmişim gibi görünecek. Aynı zamanda piyasa değerimi bozmaya çalışıyorlar. Sadece şunu bilin, 1 Süper Lig ve 1 TFF Süper Kupa şampiyonluğuyla tamamladığımız 4 yıl için minnettarım. Birlikte tarih yazdık. Her şey için teşekkür ederim. Asla unutmayacağım." ifadeleini kullanmıştı.


Hakan Çalhanoğlu kariyerinin imzasını atmak üzere!
Hakan Çalhanoğlu kariyerinin imzasını atmak üzere!

Spor

Hakan Çalhanoğlu kariyerinin imzasını atmak üzere!

SSB Başkanı Demir'den HÜRJET ve MMU ile ilgili açıklama: Dünya devleriyle yarışır!
SSB Başkanı Demir'den HÜRJET ve MMU ile ilgili açıklama: Dünya devleriyle yarışır!

Gündem

SSB Başkanı Demir'den HÜRJET ve MMU ile ilgili açıklama: Dünya devleriyle yarışır!

Bakın diziden neden ayrılmış!
Bakın diziden neden ayrılmış!

Medya

Bakın diziden neden ayrılmış!

Yastığın altına bir diş sarımsak koyarsanız...
Yastığın altına bir diş sarımsak koyarsanız...

Sağlık

Yastığın altına bir diş sarımsak koyarsanız...

Canan Karatay uyardı: Kolajen reklamlarına uymasınlar! Kolajen içeren besinler nelerdir?
Canan Karatay uyardı: Kolajen reklamlarına uymasınlar! Kolajen içeren besinler nelerdir?

Kadın - Aile

Canan Karatay uyardı: Kolajen reklamlarına uymasınlar! Kolajen içeren besinler nelerdir?

Aleyna Tilki iyice zıvanadan çıktı!
Aleyna Tilki iyice zıvanadan çıktı!

Medya

Aleyna Tilki iyice zıvanadan çıktı!

Uzmanlardan aşı uyarısı: Covid vakalarında artış var! Bağışıklığımız bizi korumaya yetmeyebilir
Uzmanlardan aşı uyarısı: Covid vakalarında artış var! Bağışıklığımız bizi korumaya yetmeyebilir

Sağlık

Uzmanlardan aşı uyarısı: Covid vakalarında artış var! Bağışıklığımız bizi korumaya yetmeyebilir

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23