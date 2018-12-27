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Yazıcıoğlu'nu hedef alan o kişi yakalandı

Sosyal medya üzerinden BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun manevi kişiliğini hedef alan paylaşımlar yapan bir kişi gözaltına alındı.

27 Aralık 2018 Perşembe 20:42
Yazıcıoğlu'nu hedef alan o kişi yakalandı

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun manevi kişiliğini hedef alan sosyal medya paylaşımıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Büyük Birlik Partisinden (BBP) yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da bir kişinin sosyal medya hesabından merhum Yazıcıoğlu'nun manevi kişiliğini hedef alan paylaşımda bulunduğu belirtildi.

Gözaltına alındı

Paylaşımın, Yazıcıoğlu ailesi ve yakınlarıyla BBP camiasını incittiği ifade edilen açıklamada, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuyu yetkililere iletmesi üzerine, paylaşımda bulunan kişinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alındığı kaydedildi.

Zanlının emniyet müdürlüğündeki sorgusunun sürdüğü, konunun BBP İstanbul İl Başkanı Yaşar Sayan tarafından takip edildiği bildirildi.

Öte yandan paylaşımla ilgili Yazıcıoğlu ailesinin de şikayetçi olduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 20:42
  1. İstanbul
  2. Muhsin Yazıcıoğlu
  3. BBP

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