CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım’dan operasyon açıklaması: “Hiç kimse hukukun üstünde değildir”

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan Yıldırım; “Çankaya Belediyemize yönelik yürütülen adli süreci hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yakından takip ediyoruz. Ancak soruşturma süreci, Çankaya Belediyemizin kurumsal yapısını ve en önemlisi Çankayalı vatandaşlarımızın kesintisiz hizmet alma hakkını zedelememelidir. Hiç kimse hukukun üstünde değildir. Aynı şekilde hiçbir kurum ve hiçbir vatandaş da peşinen mahkûm edilemez. Beklentimiz; sürecin adalet, şeffaflık ve hukukun evrensel ilkeleri doğrultusunda yürütülmesidir” görüşünü kaydetti.