CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım’dan operasyon açıklaması: “Hiç kimse hukukun üstünde değildir”
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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CHP’li Çankaya Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınanların sayısı 29’a ulaşırken, CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım’dan dikkat çekici bir değerlendirme geldi.
Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan Yıldırım; “Çankaya Belediyemize yönelik yürütülen adli süreci hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yakından takip ediyoruz. Ancak soruşturma süreci, Çankaya Belediyemizin kurumsal yapısını ve en önemlisi Çankayalı vatandaşlarımızın kesintisiz hizmet alma hakkını zedelememelidir. Hiç kimse hukukun üstünde değildir. Aynı şekilde hiçbir kurum ve hiçbir vatandaş da peşinen mahkûm edilemez. Beklentimiz; sürecin adalet, şeffaflık ve hukukun evrensel ilkeleri doğrultusunda yürütülmesidir” görüşünü kaydetti.