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Yazıcıoğlu davasında 5 kişi dinlendi

BBP’nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, arkadaşları ve İhlas Haber Ajansı muhabiri İsmail Güneş’in ölümü ile ilgili Yargıtay 5.

12 Eylül 2019 Perşembe 13:32
Yazıcıoğlu davasında 5 kişi dinlendi

BBP’nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, arkadaşları ve İhlas Haber Ajansı muhabiri İsmail Güneş’in ölümü ile ilgili Yargıtay 5. Dairesinin 1. derece devlet memurlarına yönelik açtığı dava kapsamında Sivas’ta 5 kişinin bilgisine başvuruldu.


Geçtiğimiz yıl Yargıtay Ceza Genel Kurulu, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin düşen helikopterde ölümüne ilişkin dönemin bazı kamu görevlileri yönünden verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı kaldırmıştı. Kararın ardından Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından olayla ilgili 1. derece devlet memurlarına yönelik açılan dava kapsamında Sivas’ta 5 kişinin bilgisine başvuruldu. Yargıtay 5. Ceza Dairesinin talimatı ile Sivas Adliyesi 1. Ağız Ceza Mahkemesinde, eski Sivas Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Avcı, Hayri Köse, olayda hayatını kaybeden BBP’li Yüksel Yancı’nın yakını Bekir Sezgin, dönemin BBP Merkez İlçe Başkanı Ömer Ağdoğan ve gazeteci Emra Kara’nın bilgilerine başvuruldu.



Eski Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Avcı’dan çarpıcı iddia


İnceleme kapsamında bilgisine başvurulan dönemin Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Avcı, olay günü hayatını kaybeden Yüksel Yancı’nın telefonunu aradığını ve telefonun açıldığını belirterek, “Olayın olduğu 25 Mart’ta şehit olan arkadaşlarımızı telefonla aradık. GSM operatöründen aldığım bilgilere göre 12 saniye boyunca telefon açık kaldı. Rüzgar sesleri geldi ve kapandı. Bu telefon görüşmelerinin en önemli noktası aynı gün bir subay arkadaşımı aradığımda 4 arkadaşımızın şehit olduğu bilgisini verdi. Daha sonra Kayseri Valiliği açıklama yapmıştı. Muhsin Yazıcıoğlu’nun Kayseri’ye getirildiğini söyledi. Ben, Adana Jandarma İstihbarat Şube Müdürü, o zamanki rütbeli yarbay ya da binbaşı Erhan isminde biriyle görüştüm. O da bir başka arkadaşından aldığı bilgilere göre 4 ya da 5 arkadaşın orada ölü olduğunu söylemişti. Bu olayın olduğu gün olay yerinde birilerinin telefonu açtığı, kaza olduktan sonra olay yerine birilerinin ulaştığı ve 3 gün oraya ulaşımın engellendiği düşüncesindeyim” dedi.


Dönemin Belediye Başkan Yardımcılarından Hayri Köse de benzer bir açıklama yaparak, “Bu olay olduğu gün rahmetli Genel Başkanımızı ve diğer arkadaşlarımızı aradık ama telefonlar sürekli meşgul çalıyordu. 112 Acile sorduk ve Karayolları gibi kurumlara sorduk ama cevap alamadık. Telefonlar düştü ama rüzgar sesi gibi bir şey geliyordu” diye konuştu.


Olayda hayatını kaybeden Yüksek Yancı’nın yakınlarından Bekir Sezgin, olay günü eşinin Yancı’nın eşinin yanında olduğunu belirterek, Yancı’nın telefonunun açıldığı ve cevap verildiği iddiasında bulundu. Sezgin, “Eşim Gülşen Sezgin, Yüksel Yancı’nın eşinin yanındaydı. Yüksel Yancı’yı arıyor. Yüksel Yancı’nın telefonu açılıyor. ‘Aramayın ulaşamazsınız. Kimlik kontrolü yapıyoruz’ denilip kapatılıyor. Daha sonra da aranıyor ama ulaşılamıyor” şeklinde konuştu.


Ömer Ağdoğan da Yüksel Yancı’yı aradığında telefonun açıldığını, insan ve rüzgar sesleri duyduğunu söyledi.


Emra Kara ise olay günü birçok kez İsmail Güneş’i aramasına rağmen telefonun açılmadığını iddia etti.


5 kişinin bilgisine başvurulması sırasında Muhsin Yazıcıoğlu’nun ve davanın avukatlarından Kemal Yavuz da hazır bulunurken, Yazıcıoğlu’nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, olayda hayatını kaybeden İsmail Güneş’in eşi Yasemin Güneş ve Yusuf Yancı’nın oğlu Alperen Yancı, BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut ve gazeteciler de izledi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:32
  1. doğa

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