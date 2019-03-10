Yazıcı: “Taklit edilmekten korkmuyoruz, başarılı işler taklit edilir”

Marmaris’te Cumhur ittifakının Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, toplantı ve ziyaretlerine devam ediyor.

Marmaris’te Cumhur ittifakının Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, toplantı ve ziyaretlerine devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır ve partililer ile Marmaris Karamanlılar Derneği üyeleriyle bir araya gelen Serkan Yazıcı, ” Karamanlılar Derneği üyeleri ile bir araya geldik. Buluşmamızda 12 ay turizm hedeflerimizi ve projelerimizin detaylarını anlattık. Üyelerin bizlerden beklentilerini dinledik. Toplantıya katılım yapan tüm üyelere teşekkür ediyorum.” dedi. Toplantının bitiminde AK Parti İlçe Başkanı Osman Ülgen, MHP İlçe Teşkilatı Başkanı Kemal Kalemci, Meclis üyeleri Süleyman Eroğlu,Mustafa Karacan, Melih Eriş, Cavidan Öner, Yağız Gül ile birlikte Yalancıboğaz mevkinde bulunan Yacht Marina’ya geçen Serkan Yazıcı burada teknecilerle buluştu. Marinada çalışan teknecileri dinleyen ve projelerinden bahseden Yazıcı, ” Başkan olunca ilk iş buraya gelen yolu yapacağım” diyerek öğle yemeğini çalışanlarla birlikte yedi. Daha sonra marina sahibi Bilgin Özkaynak ile kısa bir görüşme yapan Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı’nın sonraki durağı Marmaris merkezde bulunan marinanın esnaf oldu. Esnafla sohbet ederek sorunlarını dinleyen Yazıcı, “ Sizlerle birlikte düşünecek, sizlerle birlikte hareket edeceğiz. Yaşadığınız sorunları çok iyi biliyorum. Bu görevde sizin derdinizi dinleyerek çözüme kavuşturmak için çalışacağız. Çözümü yine birlikte mücadele ederek yoluna koyacağız. Marmaris’in ihtiyacı olan konularda hazırladığımız projelerimizi adaylığımın açıklanmasıyla beraber plana dökmeye başlamıştık. Yapılan açıklamalara bakarak, bizim üzerimizden prim yapılmaya çalışılmasını üzülerek görmekteyiz. Bir yandan da seviniyorum aslında. Taklit edilmekten korkmuyoruz, çünkü başarılı olan işler taklit edilir. Bizim aylar öncesinden anlattığımız ve yapılamaz denilen işler, şimdi yeni projelermiş gibi lanse ediliyor. “ dedi.