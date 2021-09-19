Yazıcı Rize'de konuştu: İlk defa milletimizle Anayasa yapacağız
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, yeni Anayasa çalışmalarına ilişkin, “Arzu ediyoruz ki, bu milletin en kıymetli kazanımı Cumhuriyet’tir, Cumhuriyet’in 100. yılında 2023 yılında aziz milletimiz anayasa yapma hakkını ilk defa kullanabilsin” diye konuştu.
Rize’de temaslarda bulunan Yazıcı, Çamlıhemşin ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yazıcı, şunları dile getirdi: “Türkiye’nin 5 tane anayasası var. Hiçbirisi doğrudan doğruya millet tarafından yapılmamış. Olağanüstü dönemlerde veya darbelerden sonra darbeciler tarafından yapılmış. Anayasa yapma milletin hakkıdır, Millet anayasayı yapar yürürlüğe koyar veya vekilleri vasıtasıyla yaptırır, onaylar, referandum ile yürürlüğe koyar.”