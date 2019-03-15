Yazıcı: “Gösterdiğiniz ilgi doğru yolda olduğumuzu gösteriyor, teşekkürler Marmaris”

Cumhur ittifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, çalışmalarına devam ediyor. Çeşitli ziyaretlerde bulunan Yazıcı ” Tüm buluşmalarımızda gösterilen ilgi doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Teşekkürler Marmaris. “ dedi.

Saha çalışmalarına devam eden Cumhur ittifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla 4. Nolu İçmeler Şükrü Tugay Aile Sağlık Ocağı, Devlet Hastanesi, ilçede bulunan iki özel hastane çalışanlarını ziyaret ederek çiçek takdim etti ve “ Tüm sağlık çalışanlarımızın bayramı kutlu olsun” dedi. Yazıcı, daha sonra tekne, oto tamircisi, tornacı, pencereci, mobilyacı esnafının yer aldığı Beldibi Sanayi sitesini ziyaret etti. Sanayideki esnaf ile selamlaşarak sohbet eden Serkan Yazıcı Marmaris denizinin kirliliğinden sanayi sitesinin taşınmasına kadar bir çok konuda görüş alışverişinde bulundu. Bir esnaf Yazıcı’ya “ Burada herkes rant peşinde, o yüzden her kapıyı çalacaksınız. Olur da siz kazanırsanız 5 yıl sonra tekrar kapımızı çalmazsınız değil mi?” diye tebessümle sorunca Yazıcı da gülerek; “ Asgarisini söylüyorum size, en az 5 kez görüşeceğiz. Burada bir kooperatif var. Onlarla bir araya geleceğiz. Sizlerin çoğunluk kararı ile buranın akıbeti de belli olacak. Marmaris’in doğru büyümesi ve yapılaşmanın farklı yöne kayması lazım. Sorularınızdan dolayı mutluyum. Soru sormazsanız buranın sorunlarının nereden bileceğiz” Dedi.

Diğer bir esnafın kıyılarla ilgili” Hepimiz Marmaris’i konuşuyoruz Marmaris bitik hiç bir sahilde düzen yok. Kıyı koruma var deniyor. Orhaniye, Turgut, Selimiye, Bozburun hepsinde yapılaşmada aynı durum var Kıyılar kimindir? Kamunun değil midir? Ayrıca o kıyılarda bütün kanalizasyonlar denize akıtılıyor. İnanın bir arkadaşım Bozburun’da havadan fotoğraf çekmiş, çok affedersiniz kıyılar pislikten geçilmiyor. Ne olacak nereye şikayet edeceğiz bu işletmeleri? ” diye sorunca Yazıcı,” İşte ben geldim, bana şikayet edeceksiniz bundan sonra .Tüm köylerde arıtma yapacağız. Kaçak yapılmış çok bina var . Burada bir yetki karmaşası da var. Hem özel çevre koruma kurul başkanlığı,hem tabiat parkları koruma kurul başkanlğı, hem belediyeler, hem de çevre bakanlığı konunun müdahilleri. Her karar verilme sürecinde karmaşa yaşanıyor. Bu durumda biz bunları bir araya toplayacağız. Şimdiye kadar yapılanlara bir şey yapamayız artık. Bana soruyorsunuz Orhaniye’de ,Selimiye’de neden böyle diye, e yani bunu da bana değil, yaptıranlara soracaksınız. Ama başkanlığımızdan sonra gelip bize şikayet edebilirsiniz. Seçildiğim gün bütün kıyıları, Marmaris’i, köyleri drone ile havadan çekeceğiz. 5’inci yılımız dolduğunda da tekrar aynı yerleri çekim yaptırıp, böyleydi, böyle yaptık diyeceğiz .Rakiplerimiz sayesinde siyaset yapmayı da öğrendik. Sizler de ne yaptığımızı göreceksiniz.” şeklinde yanıt verdi.

Esnafla yaptığı koyu sohbetin ardından Sanayi sitesinden ayrılan Serkan Yazıcı ve ekibi vefat eden Diş Hekimi Erkim Eroğlu’nun annesi Özkan Eroğlu’nun cenaze namazına katılarak taziyede bulundu. Günün ikinci yarısında Beyaz Martılar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezindeki öğrencilerle bir araya gelen Serkan Yazıcı, “Kardeşlerimizin Marmaris’te önlerine çıkabilecek tüm altyapı engellerini kaldırıp, mutlu ve huzurlu yaşamaları için elimizden gelenin fazlasını yapacağız ve daima yanlarında olacağız” açıklamasını yaptı. Rehabilitasyon merkezinden sonra Atatürk Meydanında bulunan seçim tırına geçen Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı burada tırı ziyaret eden vatandaşlara projeleri tek tek anlatarak sorulara cevap verdi ve projeleri anlattı. Yazıcı, vatandaşlarla sohbet ederken Marmaris’te bulunan Muğla Büyükşehir Bağımsız Belediye Başkan Adayı Behçet Saatçi seçim tırını ziyaret etti. Behçet Saatçi’ye ziyareti nedeniyle nezaketinden dolayı teşekkür eden Yazıcı, “Tüm buluşmalarımızda gösterilen ilgi doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Teşekkürler Marmaris. “dedi.