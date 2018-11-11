Sinüzitin yazı kışı yok yani!

Sinüslerin kafatası içinde bulunan, burnun iki yanına simetrik olarak dağılmış hava boşlukları olduğunu, kemik dokunun içinde bulunduğunu, burun içini saran zara benzeyen bir zarla kaplandığını ifade etmiştik.

Nezle ile sinüzit belirtilerinin benzer olduğunu, sinüslerin içinde salgı birikmesi ve ödem sebebiyle dokuların şiştiğini böylece sinüslerin dışarı açılmasını sağlayan deliğin tıkandığını, bunun sonucunda da sinüs boşluğuna havanın dolayısıyla oksijenin giremediğini, salgının da dışarı çıkamadığına ve sonuç olarak mikropların üremesi için de doğal bir besi yeri oluştuğunu anlatmıştık.

“Kış hastalığı zannedilen sinüzit yaz mevsiminde de görülebiliyor.

Deniz ve havuza girildikten sonra, gölgede rüzgara maruz kalmanın, sinüsleri besleyen damarlarda daralmaya sebep olabildiğini unutmamalısınız.

Sağlıklı kişiler, yaz mevsiminde soğuk algınlığına pek yakalanmaz.

Ancak alerjik nezlesi olan ve kronik burun tıkanıklığı yaşayan bir kişinin kafa üşümesi yaşaması sinüziti de beraberinde getirir.

Alerjik nezlenin tedavi edilmesi ve burnun açık tutulması sinüzit ihtimalini azaltır.

Aşırı rüzgarlı havalarda deniz veya havuza girdikten sonra güneşte saçların kurutulması şarttır.

“Çocuklarda sinüzit olmaz” anlayışı anne babaların kafasına yerleştirilmiş yanlış bir bilgi..

Hemen hemen her yaşta görülebilen sinüzit, özellikle alerjik çocuklarda en sık görülen enfeksiyon hastalıklarından biri..