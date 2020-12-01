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Gündem Yazı gönderildi! Kamu çalışanları dikkat
Gündem

Yazı gönderildi! Kamu çalışanları dikkat

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu çalışanlarının mesai saatlerinin 2 Aralık'tan itibaren 10.00-16.00 şeklinde uygulanmasının uygun görüldüğü belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 10:56:00 -
Yazı gönderildi! Kamu çalışanları dikkat

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına yeni mesai düzenlemesine ilişkin yazı gönderildi.

Covid-19 salgınının Türkiye'de yayılımının en aza indirilmesi amacıyla salgınla mücadele ve etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetlerin zafiyete uğratılmaması ve kamu hizmetlerinin aksatılmaması şartıyla mesai saatlerinde düzenlemeye gidilebileceği kaydedilen yazıda, şu ifadeler kullanıldı:

"2 Aralık 2020 tarihinde başlamak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitme saatlerinin, merkezde Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan, diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, illerde valiler tarafından 10.00-16.00 olarak belirlenebilmesi Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür. Salgınla mücadele amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri tarafından gereken önlemlerin alınması hususunda bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim."

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