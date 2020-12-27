Yazar Özcan Ünlü'den Mehmet Akif filmi eleştirisi: Akif’i oynayacak bir aktör kalmadı mı?
İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu alacak filmde başröl oyuncusunun Yavuz Bingöl olmasına Yazar Özcan Ünlü tepki gösterdi.
Türkiye'nin bağımsızlık sembollerinden İstiklal Marşı'nın yazılış serüveni, şair Mehmet Akif Ersoy'un yaşamından kesitlerle beyaz perdeye aktarılacak. Yapımcılığını Tarçın Film Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Kudret Sabancı'nın oturduğu, senaryosunu Hakan Haksun'un kaleme aldığı "Akif", sinemaseverlere Mehmet Akif Ersoy'un yaşam öyküsüne tanıklık etme olanağı da sunacak.
Filmde başrolün Yavuz Bingöl'e verilmesini eleştiren Yazar Özcan Ünlü, "Koskoca Türkiye’de ilk defa adamakıllı bir Mehmet Akif filmi çekiyorsunuz. Başrolünü Yavuz Bingöl isimli türkücüye veriyorsunuz. Allah’ın aşkına... Şu memlekette Akif’i oynayacak bir aktör kalmadı mı?" dedi.