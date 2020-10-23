Yazar Hasret Yıldırım Bekir Çoşkun'un camiden yolcu edilmesini eleştirdi

Murat Avcı isimli CHP zihniyetli yazarın AK Parti Gençlik Kolları tarafından hazırlanan "Sen kimsin?" adlı videoda Müslüman gençliğe örnek olarak gösterilen sahabeden Mus'ab bin Umeyr'i zengin diyerek eleştirmesine tepkiler dinmiyor.

Yazar Hasret Yıldırım, "Güzel kardeşim hakaret için öyle bir ismi seçmişkin ki, Mus'ab bin Umeyr o zenginliğin içerisinde Medine'ye göç ediyor. Uhud Savaşı'nda Peygamberimizi müdafa ederken şehit oldu. Savaş son bulunca efendimiz onun başında ve üzerini örtecek bir kefen yok. Tabuta konulurken üzerini örtecek kefen yoktu. Peygamberimiz onun için ağlamıştır. bahse konu olan Murat Avcı böyle bir zatı hedef aldı. Avcı hemen tövbe et." diyerek tepki gösterdi.

Bekir Çoşkun hakkında da açıklamalarda bulunan Yazar Yıldırım, "Köpeksever Bekir Çoşkun vefat etti. Ne yazık ki hayatını CHP üzerinden İslam ile savaşmaya adayan Çoşkun camiden kaldırıldı. Bu şahıs Müslüman mantığı ile gömülmek istenmeyen biri, imam namazı kıldırdı. Çoşkun yolcu edildi. Hayatlarında nasıl yaşadılarsa giderken de öyle yolcu edilsinler, İnsanlar yaşadığı gibi gönderilsin." dedi.