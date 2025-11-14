  • İSTANBUL
Aktüel Yazar Ahmet Kekeç’i rahmetle anıyoruz
Yazar Ahmet Kekeç’i rahmetle anıyoruz

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
1980’li yıllardan itibaren Aylık Dergi, Mavera, Yönelişler, Kayıtlar, Kırklar, Kitap Dergisi, Girişim ve İmza gibi önemli dergilerde yazıları yayımlanan; uzun yıllar da gazetemiz Akit’te fikirleriyle iz bırakan milli medyanın cesur kalemlerinden Ahmet Kekeç, vefatının beşinci yılında rahmetle yâd ediliyor.

RIFAT BİLGİN  İSTANBUL

Yeni akit gazetesinde yayınlanan habere göre, usta yazar Ahmet Kekeç, Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 14 Kasım 2020 tarihinde, 59 yaşında hayata veda etmişti.

Yazarlık hayatı boyunca milli iradeden yana tavrıyla, hakkı savunan dik duruşuyla tanınan Kekeç, her satırında doğruluk ve adalet arayışını sürdürdü; binlerce okuruna düşünce ufku açtı.

Daha önce iki kez kanser tedavisi gören Kekeç, yaşadığı tüm zorluklara rağmen doğru bildiğini söylemekten asla geri durmadı. Cenazesi, büyük bir sevgi ve vefa örneğiyle binlerce kişinin katılımıyla Eyüp Sultan Camii’nde kılınan namazın ardından, Eyüp Sultan Mihrişah Valide Sultan Külliyesi Haziresi’ne defnedildi. Ahmet Abi, kalemiyle olduğu kadar duruşuyla da hatırlanıyor; geride bıraktığı eserler ve fikirleriyle yaşamaya devam ediyor.

