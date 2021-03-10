Yaz tatilinde okullar açık mı? 2 Temmuz’dan sonra yüz yüze eğitim olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak" diyerek, “15 şubattaki 2 haftayı 3 hafta yaptık. O ara tatili alarak oraya ekledik. Ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." demişti.

Okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2020-2021 Eğitim öğretim yılı başında açıkladığı normal takvime göre okullar 18 Haziran’da kapanacaktı, bu tarih 2 Temmuz’a çekildi. Temmuz ve ağustos aylarında da ‘gönüllü okul’ olacak. Peki yaz tatilinde okullar açık mı olacak? Yaz tatilinde yüz yüze eğitim olcak mı? Yaz tatilinde okula gitmek zorunlu mu olacak? Hürriyet yazarı Nuran Çakmakçı Gönüllü okul projesine ilişkin şunları yazdı: “Okullarından bir yıl uzak olan milyonlarca öğrencinin akademik eksiğinin kalmaması için 2 Temmuz sonrası “gönüllü okul” programı hazırlanıyor. Bu program uzaktan eğitim sürecinde olan eksiklerin giderilmesi için “takviye programı” niteliğinde olacak. Buna göre tüm sınıf düzeylerinde eksikliklere bakılacak. Özellikle bir yıllık eğitim programında bir üst sınıfa geçerken bazı derslerden öğrenilmesi gereken konu ve kazanımları yeterince alamayan öğrencileri kapsayacak. Ya tüm derslerden ya da belli derslerden öğrenciler okula çağrılacak. Burada yine “gönüllülük” esası olacak. Ama eğitimciler, bir yıl boyunca okul yüzü görmeyen milyonlarca öğrencinin bu derslere katılımının yüksek olacağı düşüncesinde.”

Yaz tatilinde öğretmenlere ek ders ücreti var mı?

Öğretmenlere de isteğe bağlı çalışma planı yapılacak. Gönüllü olarak çalışmak isteyen öğretmenlere bu çalışmanın karşılığında ayrıca ücret ödenecek. Gönüllü okul uygulaması büyük ihtimalle yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı 31 Ağustos’a kadar devam edecek.

Okullar ne zaman açılacak? 2021-2021 Eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?

Okullarda yeni takvim yakında açıklanacak. Bu eğitim-öğretim yılı 31 Ağustos’ta başlamıştı. Bir sonraki yılın ders zilinin de 31 Ağustos günü başlama ihtimali üzerinde çalışılıyor.