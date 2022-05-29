2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başladı. Öğrenciler haziran ayıyla birlikte tatilin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, yaz tatili ayın kaçında başlayacak. Karneler ne zaman verilecek?

Yaz tatili ne zaman başlayacak? Karneler ne zaman dağıtılacak?

Yaz tatilinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Karneler 17 Haziran Cuma günü dağıtılacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılı ise 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

MEB yaz okulları ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yaz aylarında BİLSEM’lerde yaz okulları açılacağını duyurdu. Bilim ve Sanat Merkezleri’nde başlayacak olan yaz okullarına kayıtların ne zaman başlayacağı, başvuru şartları gibi konular hakkında ise detay paylaşılmadı. Konu hakkında önümüzde günlerde açıklamanın yapılması bekleniyor.