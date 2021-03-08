Yaz tatili ne zaman 2021? Belli oldu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te Tarafsız Bölge programında Bakan Selçuk, öğrencilerin merak ettiği konulara yanıt verdi. Yüz yüze eğitime başlayan okulların ne zaman sona ereceğini açıkladı. Peki, 2021 yaz tatili ne zaman yapılacak? Okullar hangi tarihte kapanacak?
Koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca öğrenci eğitimlerine uzaktan eğitim platformu TRT EBA TV üzerinden görüyordu. 1 Mart itibariyle normalleşme adımları ile yüz yüze eğitime geçildi. Özel gereksinimli öğrenciler için özel eğitim okulları ve sınıflar okula başladı. Peki, okullar ne zaman kapanacak?
Yaz tatili ne zaman 2021?
Bakan Selçuk'un konuşmasından satır başları:
Bizim okullarımız seminer dönemi dahil 2 Temmuz'da bitiyor. Bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmak gibi çalışmamız var. Ara tatil yok.