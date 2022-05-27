Yaz tatili 2022 ne zaman başlayacak? 2022 okullar ne zaman kapanacak?

Karne ne zaman alınacak? Haziran ayına sayılı günler kala milyonlarca öğrenci ve veli okulların ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılının ne zaman biteceğini açıkladı. Peki okullar ne zaman kapanıyor? karne zaman alınacak? Yaz tatili haziranın kaçında başlayacak? İşte detaylar.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimine göre yaz tatilinin ne zaman olacağı belli oldu. 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi. Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erdi.

Yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başladı. İkinci dönem ara tatili ise 11 Nisan'da başladı, 15 Nisan'da sona erdi. 6 Eylül’de başlayan yüz yüze eğitim 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

BİLSEM yaz okulu ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yaz BİLSEM’lerde yaz okulları açılacağını duyurdu. Bakan Özer, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada “Bilim sanat merkezlerimiz, eğitim öğretim dönemi içerisinde özel yetenekli öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmeye katkı veren birimler. İlk kez bu yaz itibarıyla bilim sanat merkezlerinde sadece bilim sanat merkezine seçilmiş öğrenciler değil, 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrencilerimize yaz okulu açacağız. Yaz okulunda iki ders olacak, biri bilim ikincisi sanat." ifadelerini kullandı.