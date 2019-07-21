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Yaz Spor Okullarına 11 bin 950 bin kişi katılıyor

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların ve gençlerin yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmesi, spor aracılığıyla bedensel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlanması, kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarını sağlamak amaçlarıyla açılan yaz spor okullarında; 11950 çocuk ve genç, uzman spor eğitmenleri eşliğinde 5 farklı branşta spor eğitimi alıyor.

21 Temmuz 2019 Pazar 11:20
Yaz Spor Okullarına 11 bin 950 bin kişi katılıyor

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların ve gençlerin yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmesi, spor aracılığıyla bedensel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlanması, kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarını sağlamak amaçlarıyla açılan yaz spor okullarında; 11950 çocuk ve genç, uzman spor eğitmenleri eşliğinde 5 farklı branşta spor eğitimi alıyor.


Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın talimatları doğrultusunda 5 farklı branşta hizmet veren yaz spor okullarında eğitim gören 7-15 yaş arası çocuk ve gençler, eğitmenleri eşliğinde bilinçli spor yapmanın ayrıcalığını yaşıyor.


Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı’nın koordinesinde açılan yüzme, futbol, basketbol, güreş ve tenis branşlarında eğitim gören çocuklar ve gençler, yaz tatillerini sporla dolu geçiriyor. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve sorumluluğunda bulunan 29 açık ve kapalı havuzda eğitim gören yaklaşık 10 bin genç ve çocuk, bir yandan temel yüzme tekniklerini öğrenirken, diğer yandan sağlıklı ve hijyenik havuzlarda serinlemenin keyfini yaşıyor.


Kızıldağ, Ceyhan, Güneşli, Denizli, Mithatpaşa ve eski Köy Hizmetleri Tesisleri’ndeki futbol sahalarında açılan futbol okullarında ise 1000 çocuğa futbol eğitimi veriliyor.Ceyhan, Kozan, Karaisalı ve Adana ASKİ Spor Salonu’nda açılan güreş okullarında 250 çocuk ve genç ata sporu güreşe dair teknikleri öğreniyor, minder üzerinde eğitmenleri eşliğinde yeteneklerini sergiliyor.


Teniste 200, basketbolda 600 minik ve genç de, söz konusu branşlarda ilerleyebilmek, bu olmasa bile sporun faydalarından yararlanabilmek ve büyülüdünyasında yer almak amaçlarıyla eğitim alıp ter döküyor.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 11:20
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