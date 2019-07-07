Yaz sıcaklarına buz gibi çözüm: Hibiskus çayı Meşhur kahve dükkanlarında satılan hibiskus çayını sollayacak, şahane bir tarif ile karşınızdayız.

Binlerce yıldır şifa için kullanılan hibiskus çayı son yıllarda yeniden meşhur oldu. Bunda kırmızı rengiyle iştah kabartan çayın ünlü kahve dükkanlarında satılmaya başlaması etkili oldu. Bu leziz ve sağlıklı çayı kendi evinizde hazırlayıp gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Hibiskus çayının faydaları nelerdir? C vitamini yönünden son derece zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. İçerdiği antioksidanların etkisiyle yaşlanmayı geciktirir. Bu leziz çay ayrıca kan şekerini dengeler. Soğuk hibiskus çayı nasıl hazırlanır? Malzemeler: Yarım su bardağı kuru hibiskus çiçeği 8 bardak su Limon dilimledi 1 yemek kaşığı bal Suyu kaynatıp içerisine hibiskus çiçeklerini ekleyin. Çayınız 7-8 dakika demlendikten sonra süzün. Çayınızı bir sürahiye alın. Çayınızı bal ve limon dilimleriyle lezzetlendirin. Çayınızı birkaç saat buzdolabında soğutun. Servis aşamasında çayınıza buz ve taze nane yaprakları ilave edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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