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Gündem Yaz saati uygulaması devam edecek mi? Bakan Bayraktar'dan açıklama
Gündem

Yaz saati uygulaması devam edecek mi? Bakan Bayraktar'dan açıklama

Yeniakit Publisher
2023-12-13 21:30:00 - 2023-12-13 22:28:39
Yaz saati uygulaması devam edecek mi? Bakan Bayraktar'dan açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yaz saati uygulaması devam edecek" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Genel Kurulunda 2024 bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Bakan Bayraktar, yaz saati uygulamasına ilişkin olarak, yaz saati uygulamasının yıl boyunca uygulanmasının daha faydalı olacağını belirterek, kış saatine geçilmeyeceğini söyledi.

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