Yaz öncesi etkili detoks içeceği tarifleri: Kırmızı detoks İçeceği nasıl hazırlanır?

Kırmızı Detoks İçeceği

İşte güne güzel bir başlangıç yapmak için denemeniz gereken lezzetli bir detoks içeceği! Sindirim sisteminizi harekete geçirirken, gün boyu enerjik kalmanıza da yardımcı olacak içecek, lezzetli tadıyla da büyülüyor.

Peki kırmızı detoks içeceği nasıl yapılır?

Kırmızı Detoks İçeceği Nasıl Hazırlanır?

Kırmızı detoks içeceği için gerekli malzemeler:

1 tane kırmızı pancar

1 tane nar (dilerseniz nar suyu kullanabilirsiniz)

7 tane dondurulmuş çilek

1 tane havuç

1 şişe maden suyu

Hazırlanışı:

Öncelikle narenciye sıkacağı yardımı ile nar suyu elde edin. Dilerseniz nar suyu yerine nar tanelerini de kullanabilirsiniz.

Ardından bir hazırlama kabı içerisine, nar taneleri ya da nar suyu, pancar, çilek, havuç ve maden suyunu ekleyerek el mikseri ile iyice çırpın. Elde ettiğiniz detoks içeceğini bir bardağa doldurarak içebilirsiniz.

Detoks Suyu

Evinizdeki malzemelerle kolaylıkla hazırlayabileceğiniz detoks suyu ile, gün içerisinde zinde kalabilirsiniz. Peki, evde detoks suyu nasıl hazırlanır?

Detoks suyu için gerekli malzemeler:

1 litre su

1 tane elma

1 avuç taze nane

1 çubuk tarçın

Yarım limon

Detoks Suyu Nasıl Yapılır?

Kesme tahtası üzerinde limon ve elmayı doğrayın.

Bardaklı cam şişe içerisine suyu ekleyin. Ardından limon, elma, tarçın ve naneyi suyun içerisine ilave edin. Artık detoks suyunuz hazır. Afiyet olsun! Hamile ve emzirme dönemindeki anneler için bu tariflerin uygun olmadığından, doktora danışarak tüketmelerini öneriyoruz.