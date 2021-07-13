Yaz okulu olacak mı 2021? Üniversitelerde yaz okulu yüz yüze mı olacak?
Üniversitelerde yaz okulu nasıl olacak? Yaz okulları uzaktan mı olacak 2021, yaz okulu yüz yüze mı olacak 2021? YÖK, bazı üniversiteler tarafından düzenelenen yaz okulunun yüz yüze mi yoksa uzaktan eğitimle mi yapılacağına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. YÖK AÖF öğrencilerinin de yakından ilgilendiren AÖF yaz okulu, 2021 üniversite yaz okulunun nasıl yapılacağını açıkladı. YÖK yaz okulu açıklamasında seneye yaz okullarının yüz yüze olacağını dile getirdi ve 2021 yaz okullarına ilişkin kararı kamuoyuyla paylaştı.
2020-2021 öğretim yılı yaz okulu eğitiminin nasıl yapılacağı bir hayli merak ediliyordu. Üniversitelerde yaz okulu yüz yüze mi yapılacak? YÖK’ten yaz okulu kararı geldi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerdeki yaz okullarında gelecek yıldan itibaren yüz yüze, bu yaz döneminde ise uzaktan öğretim yapılabileceğini bildirdi.
YÖK'ün "Yaz Öğretimi Eğitimleri" konulu yazısına göre, üniversitelerdeki yaz okullarında uzaktan öğretim yapılamayacağına yönelik daha önceden alınan karar "bu seneye mahsus olmak üzere" uygulanmayacak. Karar, 2021-2022 akademik yılından itibaren geçerli olacak. Bu kapsamda, üniversitelerde bu yaz döneminde yaz okullarında uzaktan öğretim yapılabilecek.