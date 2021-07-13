Yaz okulu olacak mı 2021? Üniversitelerde yaz okulu yüz yüze mı olacak?

2020-2021 öğretim yılı yaz okulu eğitiminin nasıl yapılacağı bir hayli merak ediliyordu. Üniversitelerde yaz okulu yüz yüze mi yapılacak? YÖK’ten yaz okulu kararı geldi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerdeki yaz okullarında gelecek yıldan itibaren yüz yüze, bu yaz döneminde ise uzaktan öğretim yapılabileceğini bildirdi.

YÖK'ün "Yaz Öğretimi Eğitimleri" konulu yazısına göre, üniversitelerdeki yaz okullarında uzaktan öğretim yapılamayacağına yönelik daha önceden alınan karar "bu seneye mahsus olmak üzere" uygulanmayacak. Karar, 2021-2022 akademik yılından itibaren geçerli olacak. Bu kapsamda, üniversitelerde bu yaz döneminde yaz okullarında uzaktan öğretim yapılabilecek.