Yaz okulları uzaktan mı yapılacak? AÖF yaz okulu eğitimi nasıl yapılacak? Yaz okulu yüz yüze mi?
Üniversite yaz okulu son dakika kararı YÖK’ten geldi. AÖF başta olmak üzere bazı üniversiteler yaz okulu dersleri gerçekleştirmekte. Yaz okulu kayıtlarını yaptıran öğrenciler yaz okulu yüz yüze mi olacak, uzaktan mı olacak? sorusunu sormaktaydı. Yüksek Öğretim Kurulu ( YÖK) yaz okulu eğitimin uzaktan yapılmasına karar verdi.
Yüksek Öğretim Kurulu'ndan (YÖK) yaz okuluna ilişkin açıklama yapıldı. YÖK yaptığı açıklamada şunları dile getirid: "13.07.2021 tarihli (bugün) Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; yükseköğretim kurumlarımız tarafından yaz öğretimi akademik takvimin belirlenerek ilan edildiği ve bazı üniversitelerde yaz öğretimi eğitimlerinin başlamış olduğu dikkate alınarak 07.07.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan yaz öğretimi eğitimlerinin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılmaması hususundaki kararın "bu seneye mahsus olarak uygulanmaması", 2021-2022 eğitim öğretim yılı yaz öğretiminden itibaren uygulanmaya başlanması uygun görülmüştür. Daha önceden alınan karar "bu seneye mahsus olmak üzere" uygulanmayacak. Karar, 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak."