Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in müjdesini verdiği yaz okullarını hakkında detayların açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Peki, BİLSEM yaz okulları ne zaman açılacak?

Yaz okulları ne zaman ayın kaçında açılacak? BİLSEM yaz okulu kayıtları 2022:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2003 yılından beri ücretsiz olarak bu ders kitaplarını işte bu yüzden veriyoruz. Şu ana kadar 4 milyar kitabı ücretsiz dağıttık. Yardımcı kaynakları da dağıtmaya başladık. Önümüzdeki yıl bir yenilik daha yapıyoruz. Ders kitapları ile yardımcı kaynakları da öğrencilerimize teslim edeceğiz. Bu yeni uygulamanın öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Kütüphanesiz okul bırakmayacağız dedik, bırakmayacağız. Bu yıl bilim ve sanat merkezlerinde yaz okulu uygulamasına da başlıyoruz. Yaz okullarına isteyen öğrencilerimiz yaz boyu katılabilecekler” dedi.

Aileler ve öğrenciler yaz okullarının ne zaman açılacağını, kimlerin nereden nasıl başvuru yapabileceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer daha önce yaptığı açıklamada yaz okullarından 2. Sınıftan 12.sınıfa kadar tüm öğrencilerin yararlanabileceğini duyurmuştu. Ancak kayıt tarihleri, başvuru şartları gibi detaylar henüz paylaşılmadı. Konu hakkında önümüzdeki günlerde açıklama yapılması bekleniyor.