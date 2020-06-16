Yaz mevsiminde mutlaka tüketilmesi gereken 5 meyve!

Peki hangi meyve hangi hastalığa iyi geliyor? İşte birbirinden farklı etkilere sahip 5 yaz meyvesinin etkileri...

- Çilek

Güçlü bir antioksidan olan çilek özellikle cilt sağlığı için vazgeçilmez bir meyvedir. Cilt lekeleri, akne oluşumu ve cilt hastalıklarının yaşanmasını önler. Yapılan birçok araştırma çileğin damar tıkanıklığını önlediğini ve kalp hastalıklarına da birebir geldiğini göstermiştir.

- Karpuz

Yaz mevsinin vazgeçilmezi olan karpuz, böbrekleri temizler. Güçlü bir antioksidan olan karpuz astım, damar tıkanıklığı, diyabet, kolon kanseri ve kireçlenme gibi hastalıklara da iyi gelir.

- Kayısı

Kalp hastalıkları yaşanma riskini azaltan kayısı, kansızlığa da birebir gelmektedir. Uzmanlar, kayısının kemik erimesine birebir geldiğini, kabızlık çeken ve sindirim sisteminde sorun yaşayanlar için çok faydalı olduğunu söylemektedir.

- Kiraz

Vişne, oldukça zengin antioksidan maddeler içermektedir. Bu sayede birçok hastalığa şifadır. Kiraz mikropların ve bakterilerin vücuttan kolayca atılmasını sağlar, vücudun ihtiyacı olan suyu dengeler. Aynı zamanda ateş düşürücü özelliğe de sahip olan kiraz, baş ağrısı, uykusuzluk, stres gibi durumlara da birebirdir.

- İncir

Yaz mevsiminin oldukça sevilen meyvesi incir, bolca posa içermektedir. Posalı yapısı ile sindirim sağlığına inanılmaz etkileri vardır. Ayrıca kemik ve diş sağlığına da birebir geldiği kanıtlanmıştır.