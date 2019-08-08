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Yaz Kuran Kurslarını başarıyla bitiren öğrencilere ödül

Genç MÜSİAD ve MTTB Malatya Şubesince gerçekleştirilen ‘Bu Yaz Camideyim’ programı sona erdi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:50
Yaz Kuran Kurslarını başarıyla bitiren öğrencilere ödül

Genç MÜSİAD ve MTTB Malatya Şubesince gerçekleştirilen ‘Bu Yaz Camideyim’ programı sona erdi. Kuran Kursunu başarıyla tamamlayan öğrencilere bisiklet verildi.


Genç MÜSİAD ve MTTB tarafından Hanımınçiftliği Mahallesi Kültürtepe Camiinde yaz boyunca süren ‘Bu Yaz Camideyiz’ programı sona erdi. Etkinliğe İl Müftüsü Veysel Işıldar, MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, MTBB Malatya Şube Başkanı Mehmet Sağdıç, Genç MÜSİAD Başkanı Abdülkadir Tutan ve öğrenciler katıldı.


MTTB Başkanı Mehmet Sağdıç 2012 yılından beri sürdürdükleri ‘Bu yaz Camideyiz’ projesinin bu yılda sonuna geldiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.


Genç MÜSİAD Malatya Başkanı Abdülkadir Tutan ise, ‘Umarım sizlere faydalı olabilmiştir. Amacımız gençleri camilere gitmeye teşvik etmek. Önce Allah’ın sayesinde sonra hocalarımızın sayesinde bu programınızı bu yılda alnımızın akıyla tamamladık” dedi.


MÜSİAD Malatya Başkanı Muharrem Poyraz’da, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın önem verdiği yaz Kuran kurslarına önem verdiklerini ifade ederek, “Bizim Genç MÜSİAD MTTB’nin sürdürdüğü bu proje takdire şayandır. Bu projede emek sarf eden herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


İl Müftüsü Veysel Işıldar ise, “Peygamberimiz gençleri, çocukları çok seviyordu. Gençler bu ülkenin en değerli hazinesi. Sizleri tebrik ediyorum. Annelerinizi babalarınızı tebrik ediyorum. Çocuklar camileri doldursun ahlakları Kuran olsun’ ifadelerine yer verdi.


Konuşmaların ardından Kuran Kursunu başarıyla bitiren öğrencilere bisiklet hediye edildi. Ayrıca kursa katılan tüm çocuklara kitap ve bloknot da hediye edildi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:50
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