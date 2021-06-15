Yaz Kuran kursları ne zaman başlayacak 2021 diyanet yaz kuran kursu başvuru tarihi

2021 kur'an kursları ne zaman açılacak son dakika. Yaz aylarını dini eğitim alarak geçirmek isteyenler, Kur'an kurslarının açılıp açılmayacağını ve açılacaksa hangi tarihte açılacağını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ''2021 Yılı Yaz Kur’an Kursları Uygulama Esasları'' belirlendi. Buna göre bu yıl yaz Kur'an kurslarına ilişkin alınacak tedbirler ve hazırlıklara yönelik çalışma esasları 81 İin Müftülüklerine gönderildi.

Yaz Kur'an Kursları ne zaman başlayacak?

Diyanet İşleri Başkanlığının her yıl okulların tatile girmesiyle birlikte cami ve Kur'an kurslarında açtığı 'Yaz Kur'an Kursları', bu yıl da Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle yaş gruplarına göre çevrimiçi veya yüz yüze eğitim şeklinde gerçekleştirilecek. 2021 yılı yaz Kur'an kurslarında eğitim öğretim tek dönem halinde 05 Temmuz-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılması planlanırken başvurular, 21 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında cami, Kur'an kursları veya www.diyanet.gov.tr üzerinden yapılabilecek.

Yaz Kur’an kurslarına kimler başvuracak?

Bu kapsamda, kurslara 4-22 yaş grubu arasındaki çocuk ve gençler başvuruda bulunabilecek. Buna göre, 4-9 yaş grubu öğrencilerin velileri, bölgesindeki en yakın Kur'an kursuna bizzat veya web sitesi üzerinden başvuru yapabilecek. Bu gruba sadece yüz yüze eğitim verilecek.

10-15 yaş arası öğrenci velileri ise başvurularını bizzat veya web sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek, eğitimleri tercihlerine göre yüz yüze veya çevrim içi olacak. 16-22 yaş arası öğrencilerin başvuruları web sitesi üzerinden alınacak, eğitimleri ise sadece çevrim içi yapılacak. Öte yandan Kur'an kurslarına, 7 yaş ve üzeri engelli vatandaşların velileri de başvuruda bulunabilecek.