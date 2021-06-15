Yaz Kur’an Kursları ne zaman açılacak? 2021 yaz kuran kursu kayıtları ne zaman nasıl yapılacak?
Yaz kuran kursu kayıt 2021. Diyanet yaz Kur’an Kursları açılış tarihlerini açıkladı. Her sene okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte Türkiye genelindeki cami ve Kur'an kurslarında yaz Kur'an Kursları açılmakta. 18 Haziran’dan itibaren karnelerin alınmaya başlanacağı ve 2 Temmuz’da da okulların tatil edilecek olmasıyla birlikte de yaz Kur'an Kursları ne zaman başlacak? sorusu da hem öğrenciler hem de veliler tarafından sorulmakta. 2021 yaz Kur'an kursları ne zaman başlıyor? Kur'an kursları ne zaman açılacak? sorularına cevap diyanetten geldi. İşte yaz Kur’an kursu 2021 açılış tarihi. Peki yaz kuran kursu kayıtları ne zaman başlayacak. yaz kuran kursu kayıtları nasıl yapılacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenen "2021 Yılı Yaz Kur'an Kursları Uygulama Esasları"na ilişkin alınacak tedbirler ve hazırlıklara yönelik çalışmalar 81 il müftülüğüne gönderildi. Her yıl okulların tatile girmesiyle cami ve Kur'an kurslarında açılan "Yaz Kur'an Kursları", bu yıl da Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle yaş gruplarına göre çevrim içi veya yüz yüze eğitim şeklinde düzenlenecek.
Yaz Kur’an Kursları ne zaman başlayacak 2021?
Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Kur'an kurslarına başvurular 21 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde cami, Kur'an kursları veya "www.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılabilecek. Bu çerçevede, kurslara 4-22 yaş grubu arasındaki çocuk ve gençler başvuruda bulunabilecek. Buna göre, 4-9 yaş grubu öğrencilerin velileri, bölgesindeki en yakın Kur'an kursuna bizzat veya web sitesi üzerinden başvuru yapabilecek. Bu gruba sadece yüz yüze eğitim verilecek.
Yaz kuran kursu kayıtları ne zaman nasıl yapılacak?
Yaz Kur’an Kursu’na çocuğunu gönderecek veliler Yaz kuran kursu kayıt tarihlerini sorgulamaya başladı. Peki yaz kuran kursu kayıtları ne zaman nasıl yapılacak?