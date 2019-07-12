Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen 16 Yaş Tenis Yaz Kupası sahiplerini buldu.

12 ay boyunca farklı yaş gruplarında turnuvalar yaparak Bursa’yı ‘tenisin merkezi’ haline getiren Bursa Büyükşehir Belediyespor, tenis tutkunlarını Yaz Kupası’nda buluşturdu. 6-12 Temmuz tarihlerinde Mihraplı Kent Parkı’nda yer alan 8 farklı kortta düzenlenen organizasyonda farklı illerden gelen 101 sporcu birincilik için kıyasıya mücadele etti.

Kızlar, erkekler, çift kızlar, çift erkekler olmak üzere farklı kategorilerde düzenlenen turnuvada Kızlar’da Defne Çırpanlı birinci, Zeynep İlker ikinci, Erkekler’de Cem Atlamış birinci, Umut Akın Yıldıztekin ikinci oldu. Çift kızlarda Zeynep İlker - Rana Bozdağ ikilisi birinci, Deren Özel- Defne Çırpanlı ikinci ve çift erkeklerde ise Cem Atlamış - Erkut Aydın ikilisi birinci, Umut Akın Yıldıztekin -Batuhan Asım ikilisi ikincilik kupasının sahibi oldu.

Maçların tamamlanmasının ardından yapılan ödül töreninde dereceye giren sporcular büyük mutluluk yaşadı. Kürsüye çıkan sporcular kupa ve madalyalarını Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü yönetim kurulu üyeleri Yusuf Konat, Mahmut Turunç, Ömer Cihat Bay ve Tenis İl Temsilcisi Göksel Yenigün’ün elinden aldı.

Sıra küçüklerde

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Türkiye Tenis Federasyonu faaliyet takviminde yer alan bir başka turnuvaya daha ev sahipliği yapacak. 8-10 yaş arası sporcular Hüdavendigar Kent Parkı içinde yer alan 10 farklı kortta 8-9-10 Yaş Tenis Yaz Kupası’nda birincilik için mücadele edecek.