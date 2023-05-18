Yaz boyunca sivrisinekleri uzak tutacak doğal böcek savar: Bunları ilk defa duyacaksınız! Bunu yapan, eden kazanır
Güzel yaz gecelerini sivrisinekler kadar mahveden herhangi bir şey herhalde yoktur. Ancak, sivrisinekleri uzak tutacak ve gece vakti dışarıda rahatça oturmanızı sağlayacak, doğal ve oldukça basit bir yöntem vardır.
Eğer sivrisinekler günün her anında size sıkıntı ve rahatsızlık yaratacak boyuta gelmiş ise aşağıda görülen sinek savar kavanozunu deneyebilirsiniz.
Bu kavanozun sinek savar özelliği içinde bulunan limon ve okaliptüs yağından gelmektedir. Aşağıda verilen diğer malzemelerle birleşince ise yaz gecelerini rahat geçirmenizi sağlayacak harika bir koruyucuya dönüşmektedir.
Gereken malzemeler:
6 dilim limon
5 dilim yeşil limon
Bir kaç dal biberiye
Su
Limon aromalı okaliptüs yağı
1 adet yüzen mum
Okaliptüs yağını eczanelerden ya da aktarlardan kolayca temin edebilirsiniz. Çok pahalı olmadığını söyleyebiliriz.
Yukarıda verilen karışım, hazırlaması çok zaman almayan ancak sineklerle mücadelede oldukça etkili olan bir yöntemdir.
Yapmanız gereken şey, dışarı çıkmadan 5 dakika önce bu kavanozu balkonunuza veya bahçenize koymaktır. 5 dakika sonra bahçenize çıkıp sineklerden arınmış bir şekilde rahatça vakit geçirebilirsiniz.
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