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Gündem İdam gelsin eşkıyalık son bulsun! Oto galeriye kurşun yağmuru
Gündem

İdam gelsin eşkıyalık son bulsun! Oto galeriye kurşun yağmuru

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İdama varan caydırıcı cezaların olmaması nedeniyle şehir eşkıyaları sokaklarda cirit atıyor. Son olarak Adana'da bulunan bir oto galeriye silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, 21 Haziran’da saat 05.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’ndeki Oto Galericiler Sitesinde meydana geldi.

Başında kask bulunan motosikletli şüpheli, bir iş yerine ve önünde park halindeki otomobillere tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar otomobillere ve iş yerine isabet etti.

 

 

Şüpheli silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

 

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