Haftada 1 kez saçınıza sürdüğünüzde deva oluyor: Patates ve Soğan suyu ile yapılan saç bakım kürü iyi gelecek

Soğan ve patates kabukları, birçok farklı şekilde değerlendirilebilir. İşte saç bakımından tüm kullanım alanlarda soğan, patatesin ve kabuklarının bilinmeyen kullanım alanları;

Patates ve Soğan suyu ile yapılan saç bakım kürü

Malzemeler

1 büyük boy patates,

1 orta boy soğan.

Nasıl yapılır?

Patatesi yıkayın ve kabuğunu soyun.

Soğanın kabuğunu soyun.

Patates ve soğanı ince parçalara kesin ve püre olacak şekilde iyice ezin. Blender kullanabilirsiniz.

Püre çok kalın ise, biraz su ile inceltin.

Bir tülbent yardımı ile oluşan püreyi süzün ve bir kabın içine akıtın.

Patates ve Soğan suyunu, 5 ile 10 dakika boyunca saç derisinin diplerine kadar masaj yapın.

Kafa derisinin köklerine iyice yedirdikten sonra, suyu köklerinden ucuna kadar saçınıza hafifçe çekin.

15 dakika bu şekilde bekletin.

Soğuk yada ılık suyla saçları durulayın.

Ne sıklıkla yapılmalı?

Haftada bir, saçların nefes alması için uygulayabilirsiniz.

1. Kompost: Soğan ve patates kabukları, organik atıkların bir parçasıdır ve bahçenizde kullanabileceğiniz zengin bir kompost malzemesi yapmak için mükemmeldir.

2. Sebze çorbası: Soğan ve patates kabukları, sebze çorbası yaparken kullanılabilir. Kabukları kaynar suya ekleyin ve suyu çorba yapımında kullanın.

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3. Cips: Soğan ve patates kabukları, lezzetli bir cips alternatifi olarak kullanılabilir. Kabukları fırında kızartın ve tuz veya baharatlarla tatlandırın.

4. Çay: Soğan kabukları, sağlıklı bir çay yapmak için kullanılabilir. Kabukları kaynar suya ekleyin ve demlenmesini bekleyin.

5. Bitki besini: Soğan ve patates kabukları, bitki besini olarak kullanılabilir. Kabukları toprağa karıştırın ve bitkilerinizin daha sağlıklı büyümesine yardımcı olun.

SOĞAN KABUKLARIYLA TEMİZLİK:

Soğan kabukları, doğal bir temizlik maddesi olarak kullanılabilir. İşte soğan kabuklarıyla temizlik yapmanın birkaç yolu:

1. Tencere ve tavaları temizlemek: Yemek yaparken tencere ve tavaların yanması oldukça yaygın bir durumdur. Yanan tencere ve tavaların temizlenmesi için, soğan kabuklarını kullanabilirsiniz. Kabukları tencereye veya tavaya ekleyin ve biraz su ekleyin. Karışımı kaynatın ve ardından soğumaya bırakın. Sonrasında, tencereyi veya tavanızı soğuk suyla yıkayın.

2. Doğal boya çıkarma: Soğan kabukları, doğal bir boya çıkarma maddesi olarak kullanılabilir. Gerçekgündeme göre: Özellikle beyaz kumaşlarda oluşan lekeleri çıkarmak için kullanabilirsiniz. Kabukları kaynar suya ekleyin ve suyu lekeli kumaşa dökün. Kumaşı birkaç saat bekletin ve ardından normal şekilde yıkayın.

3. Ayakkabıları cilalamak: Soğan kabukları, ayakkabıların cilalanması için de kullanılabilir. Kabukları ayakkabı fırçasıyla ovun ve ayakkabılarınızın parlamasını sağlayın.

4. Banyo temizliği: Soğan kabukları, banyo temizliği için de kullanılabilir. Kabukları sıcak suya ekleyin ve karışımı banyo küvetine veya fayanslara uygulayın. Kabuklar, banyonuzdaki kireç ve kirlerin temizlenmesine yardımcı olacaktır.

Soğan kabukları, doğal bir temizlik maddesi olduğu için birçok farklı alanda kullanılabilir. Bu alanlar sadece birkaç örnek olup, soğan kabuklarının kullanımı konusunda hayal gücünüzü kullanabilirsiniz!

5-Patates ve Soğan suyunu, 5 ile 10 dakika boyunca saç derisinin diplerine kadar masaj yapın. Kafa derisinin köklerine iyice yedirdikten sonra, suyu köklerinden ucuna kadar saçınıza hafifçe çekin. 15 dakika bu şekilde bekletin. Soğuk yada ılık suyla saçları durulayın.

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