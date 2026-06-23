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Gündem Gazeteciler Cemiyeti’nden ‘adult only’ skandalı! Çocuklu aileler dışarıda, lüks turizm içeride!
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Gazeteciler Cemiyeti’nden ‘adult only’ skandalı! Çocuklu aileler dışarıda, lüks turizm içeride!

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Gazeteciler Cemiyeti’nden ‘adult only’ skandalı! Çocuklu aileler dışarıda, lüks turizm içeride!

Gazeteciler Cemiyeti’nin Antalya Kaş’taki Radisson Blu Oteli yönetim tarafından bir "başarı hikâyesi" gibi pazarlanmaya çalışılırken, tesisin 12 yaş altı çocukları kapı dışarı eden konsepti meslek camiasında büyük bir tartışmanın ve tepkinin fitilini ateşledi. Meslek örgütü mü yoksa kâr peşinde koşan bir turizm şirketi mi olduğu sorgulanan cemiyetin, çocuklu gazeteci ailelerini tamamen dışarıda bırakan lüks tesisi bariz bir ayrımcılık olarak nitelendiriliyor.

Gazeteciler Cemiyeti’nin Kaş’taki Radisson Blu Oteli “başarı hikâyesi” olarak anlatılırken, tesisin 12 yaş altı çocukları kabul etmeyen konsepti tartışma yarattı. Çocuklu gazeteci ailelerinin dışarıda kaldığı otel için üyelere sunulan yüzde 30 indirim de “Kaç gazeteci bu lüks tesisten yararlanabilir?” sorusunu gündeme taşıdı. Cemiyet yönetiminin ikinci otel hedefinden söz etmesi, basın özgürlüğü, işsizlik ve mesleki güvencesizlik gibi sorunlar beklerken öncelik tartışmasını büyüttü. Kaş’taki arsa ve yazlık iddiaları ise “Gazetecilerin mal varlığı kimin için kullanılıyor?” sorusunu yeniden alevlendirdi.

9 BİN METREKARE ALANA ÇOCUKLARI SIĞDIRAMADILAR

Gazeteciler Cemiyeti’nin mülkiyetindeki Kaş Radisson Blu Oteli, yönetim tarafından “uluslararası başarı hikâyesi” olarak sunuluyor. Ancak 9 bin metrekare alan üzerine kurulan otelin “12 yaş altı çocuk kabul etmeyen” konsepti, çocuklu gazeteci ailelerini dışarıda bırakması ve cemiyet yönetiminin ikinci otel hedefinden söz etmesi, meslek camiasında sert tartışmaları yeniden alevlendirdi.

ÇOCUKLU GAZETECİ AİLELERİNE KAPALI TESİS

Otelin resmi tanıtımlarında “adult only” konsepti ve “12 yaş altı çocuk kabul edilmez” ibaresi açıkça yer alıyor. Bu durum, cemiyet mülkiyetindeki bir tesisin çocuklu gazeteci ailelerine neden kapalı olduğu sorusunu gündeme taşıdı. Meslek örgütüne ait bir otelin, gazeteci ailelerinin tamamına hitap etmemesi tepki çekiyor. Özellikle çocuklu gazeteciler açısından bu uygulama, cemiyetin kapsayıcılığı konusunda soru işaretleri doğuruyor.

ÖNCELİK GAZETECİLİK Mİ TURİZM YATIRIMI MI?

Gazetecilerin mesleki sorunları, basın özgürlüğü, işsizlik, güvencesizlik ve mesleki dayanışma başlıkları çözüm beklerken, cemiyet yönetiminin en çok öne çıkardığı projelerden birinin lüks otel yatırımı olması dikkat çekiyor. Cemiyet yönetimi, Kaş’taki Radisson Blu Oteli’ni “başarı” olarak anlatırken, gazeteciler arasında şu soru daha yüksek sesle soruluyor: Gazeteciler Cemiyeti’nin önceliği gazeteciler mi, turizm yatırımları mı?

“GAZETECİLERİN OTELİ” AMA KAÇ GAZETECİ GİDEBİLİR?

Seyahat acentelerinin ilanlarında cemiyet üyelerine yüzde 30 indirim sağlandığı belirtiliyor. Ancak Kaş’taki uluslararası zincir bir otelin fiyat seviyesi düşünüldüğünde, bu indirimin kaç gazeteci için gerçek bir imkân olduğu tartışma yaratıyor. Yüzde 30 indirim ile birlikte lüks konseptli, spa hizmetleri bulunan, 50 odalı bir tesisin kimler için yapıldığı sorusu yeniden gündeme getiriyor.

USTABAŞI GİBİ TAKİP ETMİŞ

Cemiyet Başkanı Nazmi Bilgin’in otelin yapım sürecini bizzat takip ettiğini ve projeyi “ustabaşı gibi” izlediğini anlatması da eleştirilerin odağına yerleşti. Bilgin’in ikinci otel hedefinden söz etmesi ise tartışmayı daha da büyüttü. Gazeteciler, cemiyet yönetiminin enerjisini yeni otel projelerine değil, mesleğin temel sorunlarına ayırması gerektiğini savunuyor.

 

ÖNCE YAZLIK, SONRA OTEL İDDİASI

Tartışmalar bununla da sınırlı değil. Cemiyetin geçmişte Kaş’ta büyük bir arsa aldığı, dönemin yönetiminde bulunan bazı isimlerin burada kendileri için yazlık yaptırdığı ileri sürülüyor.

İddialara göre, o dönemde cemiyete yeni üye alımı da yapılmadı. Yönetim kurulu üyelerinin yazlıklarını aldıktan sonra geriye kalan parselde otel yaptırıldığı öne sürülüyor.

Bu iddialar, cemiyetin mal varlığının nasıl kullanıldığı ve kararların hangi önceliklerle alındığı konusunda yeni soru işaretleri doğurdu.

MESLEK ÖRGÜTÜ ASLİ GÖREVİNDEN UZAKLAŞIYOR MU?

İletişim fakültelerinden mezun olan genç gazeteciler meslekte yer bulmakta zorlanırken, birçok deneyimli gazeteci de güvenceden yoksun şekilde çalışıyor.

Böyle bir tabloda cemiyetin lüks otel yatırımlarını başarı hikâyesi olarak öne çıkarması, “Meslek örgütü asli görevinden uzaklaşıyor mu?” eleştirilerine yol açıyor.

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