Klimalar en çok yaz aylarında kullanılır. Klima fiyatları uygun olduğu için nerdeyse her evde klima görmek mümkün hale geldi. Sıcak geçen bu aylarda herkes tarafından serinlemek için klimalara daha sıkça başvuru yapılır. Yaz aylarında klimasız kalmak istemiyorsanız haberimizin devamını okumanızı tavsiye ederiz. İşte merak edilen haberin detayları…

Yaz aylarında klima nasıl kullanılır?

1-Klimalarınızın montajını yetkili servislere yaptırın. Konu ile ilgili eğitim almış teknisyenlerin kurulum hizmeti eğitimsiz kişilerin yaptığı uygulamalardan ziyade garanti şartlarına uygun bir uygulama olacaktır.

2-Klimanın performansı ile kullanım ömrünün artması için periyodik bakım ve kontrollerini yaptırmalısınız. Özellikle yaz ayları başlamadan önce klimanızı temizletmeyi unutmamalısınız.

3-Klimanın ayarları yaz mevsiminin şartlarına uygun şekilde ayarlanmalıdır. Yaz aylarında ayarlanacak ortam sıcaklığının dış sıcaklıktan 7’-8’ C düşük olması konfor sağlar. Örneğin 35 derecelik dış sıcaklıkta klimanızın sıcaklığı 28 – 27 derece olmalıdır.

4-İster split, ister pencere tipi veya mobil olsun, hava temizleme filtreleri belli aralıklarla temizlenmelidir.

5-Gerek montaj gerek kullanım esnasında ürünün kullanma kılavuzunda yer alan, satıcı ve yetkili servis tavsiyelerini dikkate alarak yaz aylarında sizi yarı yolda bırakmayan klimalara kavuşabilirsiniz.

6-Klima ortam ısısını değiştirmek, dengelemek (ve modeli destekliyorsa) fan/üfleme ile nem alma için kullanılmalı. Amacı dışında örneğin kurutma, yiyecek/içecek soğutma/ısıtma için kullanılmamalıdır.

7-Gerek iç ünite gerek dış ünite önünde hava giriş ve çıkışlarına akışı engelleyecek herhangi bir nesne konmamalıdır. Yaz aylarında serinlik istendiği için klima mümkün olduğunca eşya engeline takılmamalıdır.

Klima çalıştırma modları nelerdir?



COOL: Klimanın soğutma modudur.

HEAT: Klimanın ısıtma modudur.

DRY: Nem alma modudur. Çok nemli bölgelerde soğutma işlemi başlamadan önce çalıştırılmalıdır.

AUTO: Klima ısıtma ve soğutma modlarını kendi seçer.

AUTO FAN: Fan hızı anlamına gelir. Hızlı-Orta-Düşük olmak üzere 3 adettir. Klimanızı manuel ayarlarsınız ya da Auto fan moduna alırsanız ısı dercesine göre hızı klimanız belirleyecektir.