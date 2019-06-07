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Yaz aylarında cildinizi rahatlatacak harika bir maske

Nane ve zerdeçalın uyumuyla hazırlayacağınız bu maske cildinizin kavurucu sıcaklar karşısında sağlıklı kalmasına yardımcı olacak.

07 Haziran 2019 Cuma 16:07
Yaz aylarında cildinizi rahatlatacak harika bir maske

Cildimiz her mevsim ayrı bir ilgi istiyor. Kışın soğuktan çatlayan ciltlerimiz yaz aylarında ise güneş ışığının etkisine maruz kalıyor. Hal böyle olunca cildimizi koruyabilmek için bir takım önlemlere ihtiyaç duyuyoruz. İşte, yaz sıcaklarına karşı cildinizi güçlendirmeye yardım edecek cilt maskesinin tarifini veriyoruz. Hadi hanımlar kağıdınızı, kaleminizi hazırlayın...

Cildinizi nemlendirirken, güneşe karşı koruyacak şahane maske

Malzemeler:

  • 7-8 sap taze nane
  • 1 çay kaşığı toz zerdeçal
  • Birkaç damla su

Tüm malzemeleri güzelce karıştırıp, macun kıvamı oluşturun. Hazırladığınız macunu güzelce cildinize sürün. 10-15 dakika sonra yüzünüzü ılık suyla yıkayın.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 16:07
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