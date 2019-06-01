0553 313 94 23

Yaz ayında selülit problemlerine dikkat

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:41
Yaz ayında selülit problemlerine dikkat

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ayşen Bilge Sezgin, yaz aylarında yaşanan selülit problemlerine dikkat çekerek, “Yağlanma değişik sebeplerden dolayı olabildiği gibi genetik faktörlere, beslenme, ilaç kullanımı ve bazı hastalıklara bağlı da olabiliyor. Belirli bölgelerde istenmeyen yağların toplanmasına lipodisttofi deniliyor. Özellikle bu tip durumlarda liposuction işlemi çok iyi sonuçlar veriyor” dedi.


Basen, kalça ve göbek gibi bölgelerde daha çok genetik yağ birikimi yaşandığını belirten Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ayşen Bilge Sezgin, “Karın ve bel çevresinde ise genellikle metabolik veya hormonal etkenlere bağlı fazla yağ birikimleri oluşabiliyor. Doğum ve doğum sonrası, hareketsiz yaşamdan kaynaklı nedenlerden de bölgesel yağlar oluşabiliyor. Oysa ince bel her zaman gençlik ve estetik sembolüdür. Son yıllarda amacımız sadece yağ almak değil, şekil vermek. Gerekirse bazı bölgelere yağ koyarak desteklemek (lipodilling yapmak), bası bölgeleri retraksiyon ile sıkılaştırmak veya cilt ve cilt altı doku kalitesini artırmak gerekebilir. Bu nedenle sadece derin yağ dokusunda değil, yüzeysel yağ dokusunda ve cilt altı bağ dokusuna yakın bölgelere yönelik de çalışmak gerekebiliyor. İnce uçlu kanüllerle yapılan operasyon sayesinde, bu bölgeleri daha gergin ve pürüzsüz hâle getirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu


“Portakal kabuğu görüntüsüne selülit diyoruz. Genetik beslenme, hareketsizlik, ani kilo kayıpları, vitamin ve protein dengesinin korunamaması gibi faktörlerle hem yağ dokusunda girinti çıkıntı, orantısızlıklar, hem de bağ dokusunun gevşemesi sonucu oluşuyor” diyen Op. Dr. Sezgin, “Ligamentlerin bozulmasıyla; sarkma ve gevşeklik sonucu oluşur. Bir yandan yağ dokusunun her iki tabakasının tünelizasyon tekniğiyle düzeltip, bir çeşit ütü ile homojenizasyon işlemi yapıyoruz. Bir yandan da bağ dokusunun sıkılaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Lokal veya genel anestezi ile yapılabilen bu tekniğin en önemli özelliği ise tüm bölgelere geniş olarak uygulanmasıdır. Yağ olmayan bölgelere dahi uygulandığında gerginlik sağlanabilliyor. Sadece biriken bölgesel yağları almak değil; aynı zamanda vücudu şekillendirme işlemi olduğundan dolayı işlem biraz uzun sürer” şeklinde konuştu.


Yüz, boyun, sırt ve kollar gibi uygun olan her bölgeye uygulanabildiğini ifade eden Op .Dr. Sezgin, “İşlemden sonra özel bir bandaj yapılıyor veya korse giyiliyor. Bandaj bir gün sonra çıkartılıyor. Her bölgeye göre özel tasarlanmış olan korseler üç - dört hafta kadar kullanılıyor. Operasyondan 2-3 hafta sonra spora başlanabiliyor. Yürüyüş ve hafif fiziksel aktiviteler ise 2 3 gün içinde serbestçe yapılabiliyor” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya’da belediye çalışanını iftara davet edilip öldürüldüğü iddiası
    1. Antalya’da belediye çalışanını iftara..
    2. Büyükşehir’den Kadir Gecesi’nde lokma..
    3. Develi Adliyesi’ne 2 Savcı 3 Hakim..
    4. Aydın’da Kadir Gecesi cami cemaati..
    5. Trafiğe bayram boyunca havadan destek
    6. Komşusunun kafasına taş atıp balta ile..
    7. Kapadokya Alan Başkanlığı Resmi..
    8. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    9. Vali Şahin, Mereto eteklerinde kurulan..
    10. Zabıtadan Ramazan Bayramı öncesi..
    11. Başkan Öz’e sürpriz ziyaret
    12. İBB Şehir Hatlarında toplu sözleşme
    13. Belediye binasının yazısı değiştirildi
    14. Gebelik tümörü nedir?
    15. "Orhan Kemal bir umudun yazarıdır"
    16. Mahkûm çocukları sağlık taramasından..
    17. Diyarbakır Ak Sevdalılar Yardımlaşma..
    18. Mersin merkezli 4 ilde DEAŞ..
    19. YTB’nin “Yurt dışı genç liderler..
    20. Dualarımı kabul eyle Allah’ım
    21. Bilecik’te 8 hakim ve savcının görev..
    22. Başkan Ocak, belediye personeli ile..
    23. Tepebaşı ailesi bayramlaştı
    24. Aşkın Polat: “Bayramda, tatilcilerin..
    25. Zabıtadan bayram denetimi
    26. Çevre Çocuk Meclisi kapanış toplantısı..
    27. Muş’ta bayram pazarı kuruldu
    28. Benzin istasyonundaki pompalı tüfekli..
    29. Ay-yıldızın altında dua buluşması
    30. Başkan Sever, TÜBİTAK Bilim Fuarı’na..
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti