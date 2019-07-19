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Yaz ayında istenmeyen tüylere dikkat

Dr.

19 Temmuz 2019 Cuma 10:05
Yaz ayında istenmeyen tüylere dikkat

Dr. Emre Tambay, lazer epilasyonla yaz ayında istenmeyen tüylerden kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.


Dermatoloji Uzmanı Dr. Emre Tambay, “Tıpta 40 yıla yakın süredir güvenli bir şekilde kullanılan lazer, dermatoloji alanında da yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Lazerin ürettiği ışık belirli bir dalga boyunda, deriye zarar vermeden kıl köküne ulaşır. Lazer epilasyonda hedef hücre kıl kökünde yer alan melanindir. Lazerler ve yoğun atımlı ışık (IPL) sistemleri şunlardır: IPL - bu sistem lazerden farklıdır. Değişik dalga boylarını kapsayan bir ışık sistemidir. Ruby 694 nanometer, Alexandrite 755 nanometer, Diode 800-810 nanometer” dedi.


Alexandrite lazer sisteminde dalga boyunun 755 nanometre olup, bu dalga boyundaki ışınların kıl kökü tarafından emilerek ısıya dönüştüğünü ve kıl kökünü tahrip ettiğini ifade eden Dr. Tambay, “Böylece ciltte herhangi bir hasar olmadan etkin bir epilasyon sağlanmış olur. Tüy rengi koyu ve kalın, deri rengi açık kişilerde tedavi etkinliği daha yüksektir. Alexandrite lazer uygulamalarında hava ile soğutma sistemleri kullanılır, bu sayede hastanın cildi korunurken ağrı konforu en üst seviyede tutulur. Tüm vücut bölgeleri lazer ile tedavi edilebilir. Kadınlarda en çok üst dudak, çene, bikini bölgesi kol, bacak ve koltukaltı bölgeleri tedavi edilir. Erkeklerde ise sırt, omuz, göğüs bölgesi ve sakal bölgesine uygulanır. Alın ve kaş üstleri de tedavi edilebilir Lazer epilasyon hızlı ve uzun süreli sonuç sağlar. Lazer epilasyon kıl kökü etkilendiği için tüyler daha geç ve incelmiş olarak geri gelir. Lazerin ürettiği enerji vücutta herhangi bir artık bırakmazken kansorejen etkisi yoktur. Uygulanan doz ve hasta seçimi önemlidir. Koyu tenli ve bronz kişilerde yanık ve leke riskinden dolayı dikkatli uygulanmalı, gerekirse uygulama öncesi test atışı yapılıp 24-48 saat içinde değerlendirilmelidir” diye konuştu.


Lazer uygulanan alanda pek çok hastada kıl miktarında yüzde 70-90 azalma olduğunu kaydeden Dr. Tambay, “Kalan tüylerin renkleri ve kalınlıkları azalır. Ancak tamamen tüysüz kalma durumu beklenmemelidir. Tedavi etkinliği tedavi esansları tamamlandıktan sonra 6 ay içinde değerlendirilmelidir. Tekrar çıkacak kıllar 6 ay içinde belli olur” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 10:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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