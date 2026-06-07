Herkes “Kimdir, necidir” diye merak ediyordu! Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi’nin serveti dudak uçuklattı
Fenerbahçe'de Ali Koç döneminde yöneticilik yapan ve Kerem Aktürkoğlu gibi kritik transferlerin maliyetini üstlenen Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, sarı-lacivertli kulübün başkanlığına aday oldu. Forbes verilerine göre Türkiye'nin en zengin 61. ismi olan milyoner iş insanı; liman, enerji ve gıda sektörlerindeki dev yatırımlarıyla tanınıyor. Seçilmesi halinde dünya yıldızlarını getireceğini vadeden Hakan Safi kimdir, serveti ne kadar? İşte cevabı...