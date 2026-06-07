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Herkes “Kimdir, necidir” diye merak ediyordu! Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi’nin serveti dudak uçuklattı Yakında uçacak uçak bulamayabilirsiniz! Alman ordusu bir anda düğmeye bastı: Türkiye’ye “hava kalkanı” kurulacak Özgür Özel yeni parti kurarsa kaç oy alır? Amigo Nevşin Mengü herkesi ters köşe yaptı Vali isyan etti! Festivalde silahlar çekildi, ortalık bir anda kan gölüne döndü Emekli promosyonlarında yarış kızıştı! En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor? Yayladağı çileğinde hasat Üretimde rekor kırılacak Kahramanmaraş'ta doğalgaz hattında korkutan patlama! Şiddetli sesle sarsılan vatandaşlar deprem sandı sokaklara fırladı! İran'ın gizli planında Türkiye detayı ortaya çıktı: İstanbul ve Çanakkale formülünü incelemeye aldılar CHP'li belediyeden şeytani plan! Yanan ormanlara böyle villa diktiler!
Spor
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Yeniakit Publisher
Herkes "Kimdir, necidir" diye merak ediyordu! Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi’nin serveti dudak uçuklattı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Herkes “Kimdir, necidir” diye merak ediyordu! Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi’nin serveti dudak uçuklattı

Fenerbahçe'de Ali Koç döneminde yöneticilik yapan ve Kerem Aktürkoğlu gibi kritik transferlerin maliyetini üstlenen Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, sarı-lacivertli kulübün başkanlığına aday oldu. Forbes verilerine göre Türkiye'nin en zengin 61. ismi olan milyoner iş insanı; liman, enerji ve gıda sektörlerindeki dev yatırımlarıyla tanınıyor. Seçilmesi halinde dünya yıldızlarını getireceğini vadeden Hakan Safi kimdir, serveti ne kadar? İşte cevabı...

#1
Foto - Herkes "Kimdir, necidir" diye merak ediyordu! Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi’nin serveti dudak uçuklattı

Fenerbahçe'de gerçekleştirdiği dev bütçeli transferlerin ardından bu kez başkanlık koltuğu için adaylığını açıklayan Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi'nin gizemli dünyası aralanıyor. Forbes listelerini sallayan servetiyle kulübün kaderini değiştirmeye hazırlanan Hakan Safi kimdir, serveti ne kadar? Hakan Safi, 1973 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ailesi, 1960'lı yıllarda Giresun'dan İstanbul'a, özellikle Kasımpaşa'ya göç etmiş ve çeşitli sektörlerde girişimlerde bulunarak işlerini büyütmüştür.

#2
Foto - Herkes "Kimdir, necidir" diye merak ediyordu! Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi’nin serveti dudak uçuklattı

Lokantacılıktan kuru temizlemeye, hafriyatçılıktan kömür ticaretine ve müteahhitliğe kadar farklı alanlarda faaliyet göstermişlerdir. Babası Arif Safi, esnaflık deneyimlerinin ardından 1960'larda Kemerburgaz bölgesinde kardeşleriyle birlikte hafriyat işlerine başlamıştır. 1990'lı yıllarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde hafriyat işlerinin özel sektöre devredilmesiyle aile, kömürcülük sektörüne yönelmiştir.

#3
Foto - Herkes "Kimdir, necidir" diye merak ediyordu! Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi’nin serveti dudak uçuklattı

Arif, Mümtaz, Celal ve Cengiz Safi kardeşler ile ikinci nesil olarak Hakan Safi, kardeşi Atakan Sinan Safi ve amca çocukları, 2000'li yıllarda aile şirketlerini devralmıştır. Safi Katı Yakıt markasıyla Türkiye genelinde geniş bir bayi ağı kurarak sektördeki konumunu güçlendirmişlerdir. Daha sonra armatörlük, liman işletmeciliği, deniz hizmetleri ve şeker fabrikası gibi yeni alanlara açılarak faaliyetlerini çeşitlendirmişlerdir. Günümüzde Safi Holding, kömür ticaretinden deniz taşımacılığına, gayrimenkul yatırımlarından şeker üretimine ve liman işletmeciliğine kadar geniş bir yelpazede faaliyet göstermektedir.

#4
Foto - Herkes "Kimdir, necidir" diye merak ediyordu! Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi’nin serveti dudak uçuklattı

Hakan Safi, Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversitede yüksek lisans derecesi almıştır. Ardından ABD'de Boston Üniversitesi School of Management'ta Executive MBA programını başarıyla bitirmiştir. Profesyonel kariyerine 1996 yılında Safi Gayrimenkul'de başlayan Hakan Safi, 2005 yılından itibaren bu şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Yenilikçi yaklaşımları sayesinde şirketi kısa sürede sektörün önde gelen isimlerinden biri haline getirmiş, lojistik merkezleri, alışveriş merkezi projeleri ve konut yatırımlarıyla tanınmıştır. Bunun yanı sıra pek çok sosyal sorumluluk projesine katkıda bulunmaktadır.

#5
Foto - Herkes "Kimdir, necidir" diye merak ediyordu! Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi’nin serveti dudak uçuklattı

Hakan Safi, aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü'nde, Ali Koç başkanlığındaki yönetim kurulunun önemli üyeleri arasındaydı. Forbes Türkiye'nin 2025 yılında yayımladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde, 750 milyon dolarlık servetiyle 61. sırada yer almıştır. Hakan Safi, 1973 yılında İstanbul'da doğmuştur. Bu bilgilere göre iş insanı 2026 yılı itibarıyla 53 yaşındadır. Hakan Safi'nin doğum yeri İstanbul'dur. Ancak ailesinin kökeni Giresun'un Çamoluk ilçesine bağlı Çakılkaya köyüne dayanmaktadır.

#6
Foto - Herkes "Kimdir, necidir" diye merak ediyordu! Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi’nin serveti dudak uçuklattı

Forbes Türkiye'nin 2025 yılı tahminlerine göre Hakan Safi'nin serveti yaklaşık 750 milyon dolar seviyesindedir. Bu servetin önemli bir kısmı şu yatırımlardan elde edilen gelirlerden oluşmaktadır: -Safiport Derince Limanı -Çorum Şeker Fabrikası -Bilecik Çimento Fabrikası -Gayrimenkul yatırımları Liman işletmeciliği, sanayi üretimi ve lojistik faaliyetleri, Safi Holding'in finansal büyümesinde belirleyici rollerdir.

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