Herkes “Kimdir, necidir” diye merak ediyordu! Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi’nin serveti dudak uçuklattı

Arif, Mümtaz, Celal ve Cengiz Safi kardeşler ile ikinci nesil olarak Hakan Safi, kardeşi Atakan Sinan Safi ve amca çocukları, 2000'li yıllarda aile şirketlerini devralmıştır. Safi Katı Yakıt markasıyla Türkiye genelinde geniş bir bayi ağı kurarak sektördeki konumunu güçlendirmişlerdir. Daha sonra armatörlük, liman işletmeciliği, deniz hizmetleri ve şeker fabrikası gibi yeni alanlara açılarak faaliyetlerini çeşitlendirmişlerdir. Günümüzde Safi Holding, kömür ticaretinden deniz taşımacılığına, gayrimenkul yatırımlarından şeker üretimine ve liman işletmeciliğine kadar geniş bir yelpazede faaliyet göstermektedir.