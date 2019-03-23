0553 313 94 23

Yaz ayı gelmeden çatlaklara veda edin

Neslim Güngen, çatlak tedavisi için kullanıla Striort metodu hakkında bilgi verdi.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:20
Yaz ayı gelmeden çatlaklara veda edin

Neslim Güngen, çatlak tedavisi için kullanıla Striort metodu hakkında bilgi verdi.


CosmoNES Medikal ve Striort Türkiye’nin kurucusu Neslim Güngen. Striort metodunun tıpkı kalıcı makyaj işleminde uygulandığı altın oran gibi tamamen matematiksel işlemlere dayandığını ifade ederek, ”Uzun zaman yaptığım araştırmalar doğrultusunda; kadın ya da erkek olsun herkesin yaşamında yer alan ve tedavisiz olduğu düşünülen çatlaklarla ilgili Brezilya’dan ithal ettiğimiz, Türkiye distübütörü olduğumuz Dr. Bussade’ nin 36 yıllık tecrübesiyle kurulan Bothanica Mineral’in Striort metodunu buldum. Türkiye’ de olmayan bu ileri teknolojinin öncüsü olabilmek için Brezilya’ ya giderek orta moleküler estetik uygulamasının dünyadaki öncüsüyle tanışarak ilk adımı atmış oldum. Başarısı;bağımsız laboratuvarlarda yapılan 5 bin den fazla başarılı sonuçlar ile ispatlanmış, 17 ülkeden 8 bin uzman tarafından kullanılan bir metodu herkesle tanıştırarak aslında bir nevi de beklenen talebe doğru cevap veren nokta atışı yapan bir iş kadını oldum” dedi.


Çatlak çizgilerinin üzerinde tek tek çalışarak, kollejenlerin uyarılmasıyla ve kişilerin metabolizmasıyla orantılı olarak 1 ile 3 seansta yüzde 80’e varan başarı oranı alınan orta moleküler bir sistem olduğunu belirten Neslim Güngen, “ Bu sistem çatlakları onardığı gibi sıkılaşma da sağlamaktadır. Bu uygulamada başarının yüzde 40’ı klinik başarısı olurken yüzde 60’lık başarı oranı ev ürünlerinin doğru şekilde kullanmaları ve alkalik beslenmeleriyle alınmaktadır” diye konuştu.


Neslim Güngen, güzellik merkezinde yaptıkları diğer işlemleri ise şöyle sıraladı:


“Ameliyatsız Bölgesel İncelme LipoNes: Vücudun tüm bölgelerindeki kalıcı yağlardan kurtulmak için ameliyatsız, tek seansta bile metabolizmik yapıya bağlı 2-2,5 cm incelme sağlayan Lipones.


LipoNes’ in; bir ameliyat durumu söz konusu olmaması kanama, kabuklanma ağrı ve acı hissinin olmaması avantajlarının en başında gelmektedir.


Ancak her şeyden önce LipoNes uygulamasının bir kilo verme prosedürü olmadığını bilmek gerekir. İşlevi bölgesel yağlarımızı parçalamak ve vücuttan atılımını kolaylaştırmaktır.


Sihirli İğneler İle Gözaltı Morluklarınıza Veda Edin


Hepimizi cezbeden mikro kanallı bir manuel cihaz tipine seçilmiş pigmentler ile gözaltında oluşan halkaları yok denecek kadar azaltabilen, kalıcılığı 10-14 yıl süresi olanpigmentasyon çalışması Sihirli İğnele


İşlem esnasında enjeksiyon, kanama, kabuklanma durumu olmadığı için görsel rahatsızlık uyandırıcı bir durum söz konusu olmuyor. İşlemden sonra kişi günlük hayatına devam edebilir. Bu konfor dolayısı ile de tercih sebebi oluyor”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakarya’da trafik kazası 1’i ağır 4 yaralı
    1. Sakarya’da trafik kazası 1’i ağır 4..
    2. Simav’da vatandaşlara 2 bin 500 adet..
    3. Çin’de bilanço artıyor: 64 ölü
    4. Binali Yıldırım'dan tarihi çeşme mesajı
    5. Kaymakamlardan şehit ailesine ziyaret
    6. Televizyonda gördüğü ressamdan..
    7. Göletlere 65 bin adet sazan balığı..
    8. Kaymakam Yalçın esnafla buluştu
    9. "Cilt için hyaluronik asit, retinol ya..
    10. Başarılı sporcular ödülendirildi
    11. Mersin’de dere taştı, bahçeler ve..
    12. Fındıkta alan bazlı destek ödemeleri..
    13. Palandöken Sunar’ı konuşuyor
    14. Heyelan içme suyu şebek hattına zarar..
    15. Türk bulguru Uzak Doğu’da büyük beğeni..
    16. Hakan Çalhanoğlu Milan'dan ayrılıyor!..
    17. Ali Koç'tan 1 milyar TL'lik hedef!
    18. Dr. Arslan gövde gösterisiyaptı
    19. Milletvekili Gülaçar’ın sahil bandı..
    20. Çakır’dan Erzurumspor uyarısı
    21. Başkan Taşdelen gençlerle buluştu
    22. Ana sınıfı öğrencileri ve engelliler,..
    23. Beyin ölümü gerçekleşen gencin..
    24. Anal çatlak belirtilerine dikkat
    25. Çekmeköy’de kağıt fabrikasında yangın
    26. Bayram kutlamasına saldırı: Ölüler var
    27. Millet İttifakı adayı Şıktaşlı’dan..
    28. (Özel Haber) Türkiye’ye enerji veren..
    29. Ağız kokusunda 8 nedene dikkat
    30. Yüksel’den üniversite öğrencilerine..
    Filistinli şehitlerin kemiklerini sızlattı! "İsrail Yahudilerin ana vatanıdır"
    Filistinli şehitlerin kemiklerini sızlattı! "İsrail Yahudilerin ana vatanıdır"
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok