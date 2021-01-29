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Biyografi Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın kimdir? Mustafa Sayın kaç yaşındaydı?
Biyografi

Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın kimdir? Mustafa Sayın kaç yaşındaydı?

Hatay’ın Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, 30 Aralık’ta koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Korona tedavisi ağırlaşında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılan Mustafa Sayın hastanede vefat etti. 2004 ve 2009 yıllarında yapılan yerel seçimlere katılarak 2 dönem AK Parti belediye başkanı olarak seçildi. Mustafa Sayın, Yayladağı ve Hatay Büyükşehir Belediyesinde meclis üyeliği görevini yürütmekteydi. Peki Mustafa Sayın kimdir, kaç yaşındaydı?

Yeniakit Publisher
2021-01-29 16:01:00 - 2021-01-29 16:04:45
Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın kimdir? Mustafa Sayın kaç yaşındaydı?

Mustafa Sayın kimdir? Mustafa Sayın kimdir 24 Şubat 1960 yılında Antakya’da doğan 60 yaşındaki Mustafa Sayın, ilk ve ortaokulu Yayladağı’nda tamamladı. Lise eğitimini Antakya’da tamamlayan Sayın, evli ve 3 çocuk babasıdır. 1999 yılı yerel seçimlerinde Şenköy beldesinde Fazilet Partisi belediye başkanı olarak seçildi. AK Parti kuruluşu tarihi itibariyle AK Parti saflarına katılan Sayın, 2004 ve 2009 yıllarında yapılan yerel seçimlere katılarak 2 dönem AK Parti belediye başkanı olarak seçildi. 2014 yılında Yayladağı ilçesinde AK Partiden belediye meclis üyeliğine seçildi. Yayladağı ve Hatay Büyükşehir Belediyesinde meclis üyeliği görevini yürütmekteydi.

Yayladağ seçim sonuçları 31 Mart 2019

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